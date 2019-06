Den Europäesche Geriichtshaff huet um Dënschdeg de Moie säin Uerteel bekannt ginn, wat dee geplangte Peage an Däitschland betrëfft.

De geplangte Peage an Däitschland verstéisst géint EU-Recht. Dat huet den europäesche Geriichtshaff zu Lëtzebuerg decidéiert. Ënnert anerem géif en Auslänner diskriminéieren. Éisträich hat, ënnerstëtzt duerch Holland geklot a krut deemno Recht.

AUDIO: PKW-Maut verstéisst géint EU-Recht: Reportage Sascha Georges

Et war e Prestigeprojet vun der däitscher Regierung, virun allem vun der CSU. Ma, déi sougenannten „PKW-Maut“ war awer ferm ëmstridden. Duerch Vignetten sollte Stroosseninfrastruktur finanzéiert ginn. Den däitsche Verkéiersministère huet mat 500 Milliounen Euro pro Joer gerechent.

Däitsch Automobilisten hätten hir Vignette awer iwwert Autossteier rembourséiert krut, sou datt nëmmen Auslänner um Enn, wierklech eppes bezuelt hätten. An dowéinst gouf d'Maut gekippt.

Den Hartmut Ost vum europäesche Geriichtshaff erkläert:

Et ass eng Diskriminéierung op Basis vun der Nationalitéit, well déi meescht Proprietären vun auslänneschen Autoen, och Auslänner sinn. Dernieft verstéisst et géint d'fräi Circulairen vu Wueren a Servicer.

A genee dat waren d'Suerge vun den Éisträicher. Dozou den éisträicheschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg, Gregor Schusterschitz:

Fir eis war et méi wéi kloer, datt de Remboursement fir Däitscher mat sech bréngt, datt nëmmen Auslänner d'Maut mussen bezuelen. Dat mëscht kee Land dat e Peage huet. Dat geet net an Europa. An dowéinst ass et e wichtegt Uerteel.

D'PKW-Maut sollt am Oktober 2020 agefouert ginn. Sou wéi se elo geplangt war, ass se awer vum Dësch.

D'Uerteel vum Europäesche Geriichtshaff kann nämlech net kontestéiert ginn.