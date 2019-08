En Donneschdeg de Moien hunn de grénge Mobilitéitsminister François Bausch an d’liberal Buergermeeschtesch Lydie Polfer de Projet am Detail presentéiert.

Op der Avenue laanscht d'Corniche an der Uewerstad verschwannen d'Parkplaze, mä den Autosverkéier bleift wéi elo bestoen. Och d'Beem musse Plaz maachen, mä ginn duerch neier ersat. Dat alles gëtt gemaach, fir dem Kärprojet Plaz ze maachen, an zwar Bus- a Vëlosspuren a béid Richtungen.

Soubal den Tram bis op d'Gare fiert, sollen d'Stater Busser net méi iwwert déi nei Bréck, mä iwwert déi al Bréck – och Passerelle oder Viaduc genannt – tëscht Stad a Gare hin an hir fueren. D'RGTR-Busser, déi verschwannen iwwerdeems vum Roosevelt, och eréischt soubal den Tram Passagéier bis op d'Gare kann transportéieren. An Zukunft géingen zu Spëtzestonnen nach 40 städtesch Busser d'Stonn um Roosevelt fueren, sou d'Lydie Polfer.

Weideren Detail ass, datt den Zougank vum Roosevelt an d'Uewerstad era verstäerkt gëtt, ënnert anerem fir Livraisounen an den neie Centre Commercial Hamilius z’erméiglechen.

D'Aarbechte fir de Reamenagement vum Boulevard Roosevelt sollen schonn Enn November ofgeschloss sinn. Wat d'Place de la Constitution bei der Gëlle Fra ugeet, do gëtt de Concours eréischt am Hierscht ausgeschriwwen. D'Plaz soll autofräi ginn an e Lift soll d'Plaz mat der Péitruss connectéieren.

RTL Télé Lëtzebuerg hat scho virun engem Mount doriwwer bericht.



Schreiwes vum Gouvernement

François Bausch et Lydie Polfer présentent le projet du réaménagement du boulevard F.D. Roosevelt et de la place de la Constitution (22.08.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Ville de Luxembourg François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg présentent, ensemble avec l'Administration des bâtiments publics et l'Administration des ponts et chaussées, le projet du réaménagement du boulevard F.D. Roosevelt et de la place de la Constitution.

Réaménagement du boulevard F.D. Roosevelt

Le chantier sur le boulevard F.D. Roosevelt a débuté le 22 juillet 2019. Début novembre 2019, les voies de bus et les pistes cyclables seront mises en circulation.

Le projet vise à améliorer la situation à deux niveaux: une part, pour les transports publics qui seront priorisés au maximum dans les deux directions sur le boulevard F.D. Roosevelt; d'autre part, pour les cyclistes et les piétons qui circuleront entre la gare et le centre-ville. Ces améliorations seront effectuées par la mise en place d'une voie de bus en direction de la place de la Constitution, ce qui entraînera aussi le réaménagement des arrêts de bus devant la cathédrale. De plus, une piste cyclable bidirectionnelle sera installée. Tous les installations, arrêts de bus, pistes cyclables et passages piétons seront conformes aux prescriptions pour personnes à mobilité réduite. Les arbres qui devront être enlevés au cours des travaux seront replantés selon un concept paysagiste dans des îlots modifiés.

Réaménagement de la place de la Constitution

La Ville et l'État envisagent un réaménagement de la place de la Constitution ainsi que de ses alentours pour créer un lieu convivial sans voitures et pour permettre un usage multifonctionnel du site. Un pavillon d'accueil touristique, un espace de vente, une petite restauration ainsi qu'un accès aux casemates sont prévus.

Il est par ailleurs proposé de relier la vallée de la Pétrusse à la place de la Constitution par une liaison verticale intégrée dans la place.

En octobre 2019, le concours pour les bureaux d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes sera lancé.