RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No sechs Joer ËnnerbriechungTëscht China an Nordkorea fueren erëm Zich

AFP, iwwersat vun RTL
Wärend der Corona-Pandemie war d'Linn 2020 ënnerbrach ginn. Nordkoreanesch Touriste wäerten awer net vun der Offer kënne profitéieren.
Update: 10.03.2026 15:08
Wärend sechs Joer si keng Zich gefuer tëscht China an Nordkorea
Wärend sechs Joer si keng Zich gefuer tëscht China an Nordkorea
© STRINGER/Imaginechina via AFP

Fir déi éischte Kéier zanter méi wéi sechs Joer solle vun en Donneschdeg un erëm Passagéierzich tëscht China an Nordkorea verkéieren. Wéi Reesbüroen zu Peking an an der Grenzstad Dandong matgedeelt hunn, wäerten ugangs awer nach keng Ticketen un Touriste verkaaft ginn. Buche kënnen deemno de Moment just Chineesen, déi an Nordkorea schaffen oder studéieren, an Nordkoreaner, déi am Ausland schaffen, studéieren oder Familljemembere besichen.

Den Zuchverkéier tëscht béide Länner war 2020 wéinst der Corona-Pandemie ënnerbrach ginn. Dass d’Zich elo rëm fueren, géif dem perséinlechem Austausch, der Ekonomie an dem kulturellen Austausch déngen, esou China Railway an engem Communiqué. D’Verbindunge wäerten a béid Richtungen tëscht Peking a Pjöngjang fueren, all Méindeg, Mëttwoch, Donneschdeg a Samschdeg. D’Prozedure vun der An- an Ausrees wäerten zu Dandong an zu Sinuiju an Nordkorea iwwerpréift ginn.

Schonn d’lescht Joer ware Fluch- an Zuchverbindungen tëscht Nordkorea a Russland erëm opgeholl ginn. Béid Länner haten am Kader vum Krich an der Ukrain méi no zu enaner fonnt. Iwwert de gemeinsame Reseau vu Schinne soll Pjöngjang Waffe geliwwert hunn a Russland.

Tëscht Nord- a Südkorea gëtt et keng Zuchverbindungen. Op der Grenz tëscht béide Staate verleeft eng demilitariséiert Zon ouni Grenzverkéier. De Vereenegungsministère a Südkorea huet verlaude gelooss, dass si d’Entwécklungen an deem Projet géingen “am A behalen”.

Am meeschte gelies
Zwee Lëtzebuerger waren ënnert den Doudesaffer
Optakt vum Prozess ëm déidlecht Air-Algerie-Fligeraccident am Joer 2014
Déi leschte 24 Stonne vum Krich am Iran
"Wat de Krich méi laang dauert, wat d'Konsequenze méi negativ ginn", sou de brittesche Premier
Video
Är Meenung ass gefrot
Videoe kucken oder telefonéieren ouni Kopfhörer - ok oder nerveg?
Inneministère
Net geplangt, datt weider Gemengen den Titel "Stad" wäerte kréien
Video
"IE University" zu Madrid
D'Lëtzebuerger Studente krute Besuch vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Den US-President Donald Trump op enger Pressekonferenz.
Séiert Enn vum Krich am Iran
Hu Schwankungen op der Bourse a beim Pëtrol d'Annonce vum Donald Trump motivéiert?
Audio
1
De franséische President Emmanuel Macron, den Direkter vun der IAEA Rafael Grossi an d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen um Nuclear Energy Summit zu Boulogne-Billancourt bei Paräis.
Ursula von der Leyen
D'Atomkraaft an Europa ze reduzéieren, war e "strategesche Feeler"
12
MIPIM 2026 zu Cannes
Vereenten Natioune schwätze vun "internationaler Logementskris"
3
De franséischen Ekonomie- a Finanzminister Roland Lescure
Präisser vu Pëtrol a Gas an d’Luucht
G7-Finanzminister wëlle strateegesch Pëtrolsreserven nach net unzapen
Audio
11
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
US-Krichsminister annoncéiert "heftegst Attack" am Iran-Krich géint déi "terroristesch Feiglingen"
LIVE
Den US-President Donald Trump op enger Pressekonferenz.
Séiert Enn vum Krich am Iran
Hu Schwankungen op der Bourse a beim Pëtrol d'Annonce vum Donald Trump motivéiert?
Audio
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.