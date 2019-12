ACL sou wéi House of Automobile kritiséiert generell och den Timing vun den Annoncen a Saache Mobilitéit vun der Regierung.

An de leschte Woche wieren drëps-weis Moossnamen ugekënnegt ginn, ma bis elo géif een net verstoen, wéi dës zu enger méi nohalteger Mobilitéit sollte bäidroen. Vun der Hausse vun den Accisen d’nächst Joer, iwwer d’Aféiere vun der WLTP Norm, bis zur CO2 Steier 2021 géif et un Detailer feelen.

Dem ACL feelt et iwwerdeems u Mesuren, fir déi schwaach Stéit z’entlaaschten – bis op de gratis ëffentlechen Transport, bei deem d’Regierung awer schonn zouginn hätt, datt en de Besoine vun der Majoritéit vu Benotzer net géif gerecht ginn. Wéi sollen Infrastrukturprojete fir eng méi nohalteg Mobilitéit finanzéiert ginn, wann duerch d’Hausse vun den Accisen de Spritverkaf sollt erofgoen, freet sech den Automobilclub?

Doriwwer eraus gëtt festgestallt, datt de Leit, esou laang den ëffentlechen Transport net besser wier, näischt anescht géif iwwereg bleiwen, wéi méi ze bezuelen... Den Timing vun den Annonce wier net an der Rei, an d’Regierung sollt d’Detailer vun de Mesure fir 2021 mat Zäite virstellen, fir datt d’Leit Zäit hätten, sech z’informéieren.

Hei den offizielle Communiqué vum ACL

Kritik säitens dem House of Automobile

Kritik un der neier CO2-Norm fir Autoen koum e Mëttwoch och vum House of Automobile, dat Federatiounen an Associatiounen aus dem Automobilsecteur regroupéiert, net un der Norme a sech, mä dass Lëtzebuerg dat lo iwwert de Knéi géif briechen.

Et hätt e mëndlechen Accord mam Transportminister bestanen, datt eréischt 2021 op d' WLTP-Norm sollt gewiesselt ginn. Fir nei Autoen, déi nom 1. Mäerz d’nächst Joer ugemellt ginn, gëllt jo dann déi nei CO2-Norm ( Et gëtt vun NECD op d'WLTP gewiesselt ) .Wat och bedeit, dass d’Autossteier fir des Gefierer wäert an d’Luucht goen an och d'Besteierung fir Firmeween ännert. Des Moossnam géif näischt a punkto Ëmweltschutz bréngen, mä just d'Staatskeesen fëllen ,esou d’House of Automobile.

De François Bausch hätt elo eppes iwwert de Knéi gebrach a géif eng komplett Konfusioun beim Consommateur provozéieren an de Marché dat anert Joer op d'Kopp geheien, virun allem wat d'Firmenautoen betrëfft, déi am Grand-Duché ëmmerhin 47 Prozent vun den Immatrikulatiounen géifen ausmaachen.