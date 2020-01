D'Rout Bréck soll nei ugestrach ginn. Dës Aarbechten haten och schonn ugefaangen, goufen awer ënnerbrach, well den Entrepreneur faillite war.

Dëse Méindeg sollen d'Aarbechten nees ufänken. Ma d'Faillite hätt awer fir Verspéidung gesuergt, well eng nei Firma huet missen fonnt ginn, seet den Roland Fox, Direkter vu Ponts et Chaussées. Et hätt een de Projet net nei mussen ausschreiwen, ma et hätt een den neie Sous-traitant mussen akzeptéieren. Deen dierft natierlech net méi schlecht sinn, wéi dat wat offréiert gi war. Et misst déi selwecht Qualitéit garantéiert sinn an e misst och seng Autorisatiounen hunn, sou de Roland Fox.

De Roland Fox

D'Käschte vun der Erneierung dierften wéinst der Faillite awer net an d'Luucht goen. An dësem Fall wier de ganze Risiko beim Entrepreneur.

De Roland Fox

3 Milliounen Euro si fir d'Usträichen vun der Rouder Bréck virgesinn. Am Fréijoer sollen d'Aarbechte fäerdeg sinn.