Zanter bal 48 Stonnen sinn d'Haaptverbindungen tëscht dem europäesche Kontinent a Groussbritannien ënnerbrach. Dat wéinst enger Mutatioun vum Coronavirus.

800 Camionen op engem ale Flughafen. 650 Camionen op der Autobunn viru Calais. Chaos op brittescher Säit wéinst dem Coronavirus, dee mutéiert huet an de Grenzen um Kontinent, déi doropshin zou gemaach goufen.

D'Lëtzebuerger Transportfirma Wallenborn schafft am Alldag mat Groussbritannien. Tëscht 80 an 100 Camione vun der Entreprise fueren an der Moyenne den Dag duerch den Eurotunnel an Direktioun Insel.

Zanter e Méindeg sinn 63 Camione vu Wallenborn an England. Een Deel vun de Chauffeure fiert nach an Irland respektiv Schottland. Aner Chauffeuren haten awer fest geplangt, fir Chrëschtdag doheem bei der Famille ze sinn. De Virus, dee mutéiert huet, huet all Pläng op d'Kopp gehäit.

"Mir setzen alles drun, datt se nach fir Chrëschtdag heem kënne kommen. Fir verschiddener vun hinne konnte Färe fir an Holland gebucht ginn", sou de Pitt Ney.

Holland ass awer net d'Léisung. Déi puer Färe si scho bis Enn Januar fir Camionen ausgebucht. Ofhängeg ass ee vu politeschen Decisiounen. Hei zu Lëtzebuerg. De Bléck ass awer nach méi op Bréissel respektiv Paräis geriicht. Den Eurotunnel, Calais leien op franséischem Territoire.

"Déi lescht Informatiounen, déi mer hunn, fir a Frankräich anzereesen, brauchen d'Chauffeuren e Covid-Test. Mir sinn am Gaangen ze kucken an hunn och en Testzenter fonnt. Datt all eis Chauffeuren e Covid-Test kënne maachen. Fir datt mer se kënnen a Frankräich erakréien."

Zanter Méint huet de Camionstrafic iwwert d'Manche zougeholl. Bei Wallenborn Transports gëtt och dermat gerechent, datt déi Tendenz bis Enn Februar unhält. An der Hoffnung, datt séier eng Léisung fonnt gëtt. Fir datt d'Chauffeuren nees mat alle sanitäre Garantië sécher duerch d'Nuebelschnouer Eurotunnel eriwwer op d'Insel kommen.