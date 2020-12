Wéinst der Virus-Mutatioun, déi sech den Ament a Groussbritannien ausbreet, huet Frankräich seng Grenzen zum Süde vum Land zougemaach.

Tëscht béide Länner zirkuléieren all Dag bis zu 10.000 Camionen. An der Nuecht op e Méindeg gouf d'Verbindung tëscht Kontinentaleuropa a Groussbritannien virleefeg mol fir en Zäitraum vun 48 Stonnen ënnerbrach. Eng Moossnam, déi sech op den Trafic an der Grenzregioun ausgewierkt huet.

Ronn 650 Camione stiechen den Ament op der Autobunn M20 tëscht Dover a London fest, 873 wieren a Richtung Fluchhafen Manston ëmgeleet ginn. Verschidde Chauffere waarden zanter iwwert engem Dag an hire Gefierer, anerer scho 50 Stonnen, sou den Ulli Oppold, Korrespondent vum däitschen RTL.

© JUSTIN TALLIS / AFP

Den Ament lafe Gespréicher tëscht béide Regierungen, fir Massentester bei de Camionschaufferen duerchzeféieren, fir d'Spär an där Regioun nees kënnen opzehiewen. Sollt de Wuereverkéier en Dënschdeg net nees opgeholl ginn, kéint dat batter Konsequenze fir d'Verbraucher hunn, warnt de britteschen Eenzelhandelsverband BRC (British Retail Consortium). Rieds geet nämlech ëm frësch Liewensmëttel wéi Zalot, Geméis an Uebst, déi solle geliwwert ginn.

En Dënschdeg de Mëtteg koum d'Fuerderung vun der EU-Kommissioun un d'Memberstaaten, dass d'Reesverbueter a Richtung Groussbritannien an vun do aus a Richtung Heemecht sollen zeréckgeholl ginn. Vun net "noutwennegen" Reese gëtt awer ofgedroen.