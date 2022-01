80 Betriber invitéieren an iwwer 170 Ausstellungsraim.

An de Garagë gëllen Hygiènesreegelen, wéi zum Beispill d'Maskeflicht an d'Distanz anhalen. Et gëtt iwwerdeems keen Iessen a Gedrénks zerwéiert.

Den Autosfestival mécht ëm 30 bis 40% vum Jores-Ëmsaz vun de Garagisten aus.

Vum Konsumenteschutz ass et iwwerdeems den Appell, datt een sech d'Konditioune vum Kaf-Vertrag soll gutt duerchliesen.

De Modell vum Auto mat den Optiounen, grad ewéi de Präis an en geneeën Delai fir d'Liwwerung, musse kloer opgelëscht sinn, sou d'ULC.