75.000 Leit benotzen all Dag den Tram. Vum 11. September u fiert dem Tram bis op Bouneweg. 2 Arrête si mam "Leschte Steiwer" a "Lycée Bouneweg" virgesinn.

Zu Bouneweg ass een an der leschter Ligne droite mat den Aarbechten. De Gros ass prett. D'Schinne leien, d'Tramshaisercher op den 2 Arrêten "Leschte Steiwer" a "Lycée Bouneweg" sinn opgeriicht an och d'Quaie si fäerdeg gebaut. Den Ament gëtt um Elektresche geschafft. Dësen neien Tronçon tëscht dem Pont Buchler a Bouneweg huet eng Längt vun zwee Kilometer. Sonndes den 11. September transportéiert den Tram eng éischte Kéier Passagéier bis a vu Bouneweg hin an hir.

Méindegowes den 11. Juli sinn eng éischt Testfaarten op der neier Ligne virgesinn. Wärend dem Mount August fiert den Tram och op deem neie Stéck just nach ouni Passagéier u Bord.

Och a Richtung Findel lafen Tramsaarbechten op Héichtouren. Tëscht dem Hierscht dëst Joer an dem Fréijoer 23 wäert sech d'Bild vun der Tréierer Autobunn änneren. Eng Bréck entsteet hei. Ufank 2024 sollen da Schinnen iwwer d'Bréck geluecht ginn, Enn 24 soll den Tram da bis bei de Fluchhafe rullen.

Am Hierscht fänken d'Aarbechten op der Streck a Richtung Cloche d'Or un. Vun do aus geet et och bis bei de grousse Parking vum neie Stadion.

D'Presentatioun vun der Extensioun vun der Tramsstreck fannt Dir hei.

Den Tronçon Lycée Bouneweg - Lycée Vauban Tronçon Lycée Vauban - Stadion

« Le tram arrive à Bonnevoie »

Luxembourg, le 3 juin 2022 – Monsieur François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg et les responsables de Luxtram ont présenté aujourd’hui les prochaines étapes de la mise en service de la ligne de tramway jusqu ’à Bonnevoie ainsi que des extensions vers le Findel et la Cloche d’Or.

MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRONÇON TRAMWAY :

Grâce à l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs, le tramway sera mis en service conformément au planning initial.

TESTS ET ESSAIS À PARTIR DU MOIS DE JUILLET

Avant d’accueillir les passagers à bord sur le nouveau tronçon, le tram va réaliser des tests et essais qui permettent de vérifier toutes ses fonctionnalités.

Cette phase se déroulera en plusieurs étapes :

Mise sous tension de la ligne aérienne de contact (LAC) :A partir du 8 juillet, la ligne aérienne du tramway sera sous tension 24h/24 en 750 volts continus.

Début des tests et essais en ligne : Le lundi 11 juillet, en soirée, deux rames de tramway vont rouler « au pas » et circuler sur le nouveau tronçon.

Marche à blanc : A partir du mois d’août, le tram circulera dans les conditions normales de son exploitation, mais sans voyageurs à bord.

INAUGURATION DU TRAM JUSQU’À BONNEVOIE LE 11 SEPTEMBRE 2022:

Deux nouvelles stations de tramway, Leschte Steiwer/Dernier Sol et Lycée Bouneweg, un nouveau pôle d’échange multimodal seront mis en service le dimanche 11 septembre 2022, date à partir de laquelle le réseau des bus sera également adapté. Le temps de parcours en tram, entre la Gare centrale et le Lycée de Bonnevoie sera de 3 minutes 40.

PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE TRAMWAY :

- En direction de la Cloche d’Or :

Le planning des travaux et leur mis e en œuvre se fait en étroite coordination avec l’Administration des ponts et chaussées, maître d’ouvrage des nouvelles infrastructures en cours de construction et dimensionnées pour accueillir le tramway.

La ligne de tramway reliant le Lycée de Bonnevoie au Stade de Luxembourg sera réalisée en

deux étapes :

Le tronçon entre « Lycée Bouneweg » et « Lycée Vauban » est en phase de conception par le

groupement de maîtrise d’œuvre SGI – INGÉROP. La publication des marchés relatifs à la construction est prévue cet été avec une attri bution à la rentrée scolaire 2022/2023 et un début des travaux fin de l’année.

Les travaux de construction du tronçon entre « Lycée Vauban » et « Stadion » vont démarrer en septembre 2022. Le marché de conception/réalisation a été attribué au groupement Socom, Sopinor, Tecna, Tractebel, Geprolux – Paul Wurth, Luxplan et Frateur de Pourcq en mai 2022.

- En direction du Findel :

Le tronçon E, d’une longueur de 3,9 km, reliera le plateau du Kirchberg à l’aéroport du Findel. Il comprend la construction d’un ouvrage d’art enjambant l’autoroute A1 à une hauteur de 8 mètres.

D’une longueur de 110 mètres et d’une largeur de 10 mètres avec un habillage métallique, ce nouveau pont, posé sur trois piliers en béton en cours de construction, s’intègre harmonieusement dans son environnement.

En automne démarrera la confection du tablier en acier, en deux morceaux de part et d’autre de l’autoroute. Afin de minimiser l’impact sur la circulation autoroutière, l’opération finale d’assemblage du tablier sera réalisée sur deux week -ends au printemps 2023 avec une fermeture temporaire d’un seul sens de circulation. La réalisation de la structure de la plateforme tramway du pont est prévue pour fin 2023 suivie de la pose des rails.