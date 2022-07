Am spéiden Nomëtteg wäert den Deel vun der N40, der neier N3, tëscht dem Pont Buchler an dem Bouneweger Lycée opgoen.

D'Ponts et Chaussées deele mat, dass vun e Sonndeg un den éischten Tronçon vun der N40, der neier N3 wäert opgoen. Dat ass an der Stad vum Pont Buchler op der Gare bis bei de Bouneweger Lycée. An Zukunft soll d'N40, de Boulevard de Kyiv, de Garer Quartier mam Houwald an mam Ban de Gasperich verbannen an domadder d'Diddenuewener Strooss entlaaschten.

