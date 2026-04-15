Op der Landstrooss 47 tëscht Schweich a Föhren ass et e Mëttwochnomëtteg zu engem schwéieren Accident komm, wéinst deem d’Streck komplett huet misse gespaart ginn. Wéi d’Pressespriecherin Kerstin Klein vum Polizeipräsidium Trier bekannt ginn huet, huet sech den Accident kuerz no 15 Auer zougedroen.
Bedeelegt waren e Gefier vun der Post souwéi zwee weider Autoen, déi aus nach net gekläerter Ursaach matenee kollidéiert sinn. Am Ganze goufen dräi Persoune blesséiert, iwwer hire geneeën Zoustand ass nach net méi gewosst.
D’Gefierer goufen all schwéier beschiedegt an hu missen ofgeschleeft ginn. Nieft der Police waren och d’Pompjeeën an e puer Ambulanzen am Asaz. D’Rettungsekippen hunn déi Blesséiert op der Plaz versuergt an d’Strooss ofgeséchert.
D’Ermëttlungen zur geneeër Ursaach vum Accident goufe vun der Police an d’Weeër geleet.