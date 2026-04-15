RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Politesch Rochade gëtt RealitéitAm Dezember annoncéiert: De Michel Wolter gëtt säi Posten zu Käerjeng no 16 Joer Engagement of

Roy Grotz
Successeur um Buergermeeschterstull gëtt seng Fra an CSV-Sektiounspresidentin, déi 39 Joer al Nadine Braconnier.
Update: 15.04.2026 19:01
© RTL

D’Véiertgewielt op der CSV-Lëscht iwwerhëlt domat d’Successioun vum Michel Wolter, well déi 3 aner potentiell Kandidaten op hir kommunalpolitesch Mandater renoncéieren. D’Récktrëtts-Decisioun huet de Michel Wolter ewell virun de Wale geholl.

Am Interim iwwerhëlt den aktuelle Schäffe Frank Pirrotte de Buergermeeschterposte fir déi nächst Wochen, bis datt d’Nadine Braconnier vum Gemengerot als nei Buergermeeschtesch designéiert gouf an de Grand-Duc dës Decisioun aktéiert huet - dat wäert Mëtt Mee sinn. Virdru muss d’Madamm Braconnier nach als Conseillère vereedegt ginn.

De Frank Pirrotte gëtt iwwerdeem den 1. Oktober d’nächst Joer no bal 4 Joerzéngte Käerjenger Lokalpolitik säi Schäffen- a Conseillers-Posten of. D’CSV huet mat 8 vu 15 Sëtz d’absolutt Majoritéit zu Käerjeng an ass mat der LSAP an enger Koalitioun.

Wéi Ugangs Dezember bekannt gouf, datt de Michel Wolter säi lokalpolitesche Poste géif fir seng Fra raumen, waren d’Reaktiounen an de sozialen Medien deels virulent an ënnert dem Rimm, wouropshin d’Nadine Braconnier sech gewënscht huet, datt si déi nächst Jore soll op hir Aarbecht bewäert ginn an net op Geschlecht, Ausgesinn oder Familljesituatioun.

De Michel Wolter demissionéiert op de 15. Abrëll
D'Nadine Braconnier gëtt nei Käerjenger Buergermeeschtesch

Mam 63 Joer alen Michel Wolter verléisst ee vun de bekanntsten Politiker d’kommunalpolitesch Bün iwwerdeem hie weider Süd-Deputéierten um Krautmaart bleift an och do Vize-President vun der Chamber ass. Um Donneschdeg ass den Ex-CSV-Minister an demissionäre Buergermeeschter Live-Invité vun der RTL-Redaktioun – de Rendez-vous ass wéi gewinnt um 8 Auer um Donneschdeg de Moien.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.