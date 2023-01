Den neie Radar kënnt an d'Briddeler Strooss an d'Entrée vu Bäreldeng stoen, do wou Tempo 50 erlaabt ass.

D'Gemeng Walfer hat dee Radar gefrot, well d'Situatioun am Bärelerbierg net méi drobar wier. Souguer baussent de Spëtzenzäiten wier d'Strooss do vill befuer an eng jett Awunner hate sech doriwwer beschwéiert, net just wéinst dem Kaméidi. Virun allem fillt ee sech duerch d'Vitess gestéiert, mat där vill Automobilisten do derduerch fueren. ëmmerhin gouf festgestallt, dass gutt 30 Prozent do ze séier ënnerwee sinn.

D'Testphas fänkt am Februar un.

Och zu Sëll soll iwwregens nach ee weidere fixe Radar bäikommen. Déi zwee Radare sollen dann am Laf vum Joer a Betrib geholl ginn.

Zejoert goungen am Ganzen iwwer 300.000 Protokoller un Automobilisten, déi wéinst ze héijer Vitess vun engem fixen oder mobile Radar geblëtzt goufen.