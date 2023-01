Zwee weider fix Radare sollen dann och dëst Joer installéiert ginn, dëst zu Bäreldeng an zu Sëll.

Dat schreift d’Wort, déi d’Zuele vun der Police confirméiert krut. D’Fäll sinn domat ferme um Klammen.

Eleng 215.000 mol goufen Automobilisten vu fixe Radaren geblëtzt, well se liicht ze séier waren, also manner wéi 20km/h méi wéi erlaabt, oder duerch Rout gefuer sinn, wat alles mat engem avertissement taxé vun 49€ bestrooft gëtt.

15.000 Chaufferen waren iwwerdeems méi séier ënnerwee. Dat waren der méi wéi 3 mol souvill wéi nach 2021.

Derbäi kommen 90.000 Vitesse-Depassementer, déi mat de mobile Radare registréiert goufen.

De Mobilitéitsministère huet dem Wort iwwerdeems confirméiert, dass am Laf vun dësem Joer, zwee weider fix Radaren wäerten installéiert ginn. An zwar engersäits kuerz virun der Entrée vu Bäreldeng an der Briddeler Strooss, an och ee weideren zu Sëll, och wann do de geneeën Standpunkt nach net definéiert wier.