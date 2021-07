Awunner aus dem Bäreler-Bierg hunn Alarm geschloen. D'Streck vu Bäreldeng erop op de Briddel géif massiv als Schläichwee genotzt.

Autoen a schwéier Camionen wieren hei dacks ze séier ënnerwee. Tempo 30 geet vu Leit, déi do wunnen, verlaangt. E Mëttwoch huet de Walfer Gemengerot sech mat der Problematik gefaast. Et ginn méi Problemer do, sou d'spontan Reaktioun vum François Sauber, Buergermeeschter vu Walfer.

"Ech si ganz averstane mat de Leit, déi do reklaméieren. Mie schaffen op Fakten: Mir hunn comptage gemaach. Mir hunn Vitesse gemooss. Do ass derbäi erauskomm, dat pro Schaffdag ëm déi 13.000 Gefierer do fueren. 400 Camionen den Dag. Déi meescht Leit hunn eng korrekt Vitesse. Ma et ginn der och nach sëllegen déi ze schnell fueren. Vill ze schnell."

Selwer iwwer Joren am Schäfferot, huet d'DP-Oppositioun e Mëttwoch am Gemengerot grad déi aktuell Zuelen gefrot. Fir sech engersäits e konkreet Bild vun der Situatioun ze maachen. Awer och eng al Fuerderung ze widderhuelen.

Den Alain Weins vun der DP:

"Fir e Contournement ze kréien. Dat war och ausgangs den 90er, ugangs den 2000er Joren, do waren Projeten do. Vu Bureau d'études gezeechent. Mir sinn och effektiv ëmmer déi déi successiv Transportminister gaangen, ma et ass ëmmer méi zeréckgestuuft ginn. Bis dunn de Projet iergendeng Kéier fort war. Dat ass u sech schued. Well dat wär eben grad eng Saach, wou een de Probleem komplett kéint léisen."

© Jeannot Ries / RTL

Wat kann dann elo, kuerzfristeg geschéien?

"Dann ass d'Diskussioun jo e bëssche gewiescht, an der leschte Wochen, well mer am Stafelter senger Zäit als Schäfferot eng Verengung gemaach hunn. Dat ass eng Saach, déi elo hei diskutéiert gëtt", sou den Alain Weins weider.

Béid Strécke kann een net vergläichen. 13.000 Gefierer pro Dag an der Woch am Bäreler-Bierg. Der nëmmen 5.200 am Stafelter, do, wou och e Verbuet fir Camionen gëllt.

"D'Strooss ass och ganz anescht. D'Strooss ass am Stafelter wéi dreet. Déi erlaabt et dann och mat Inselcher ze schaffen. Mat Parkplazen, sou datt een am Zickzack muss eropfueren. Keng riicht Streck wéi am Bäreler-Bierg", sou d'Reaktioun vum Buergermeeschter François Sauber.

An den Ae vum Buergermeeschter gëtt et just eng kuerzfristeg Léisung.

"Eng radikal Léisung: e fixe Radar uewen am Bierg. Da kéint ee 24 Stonnen op 24, wierklech déi Leit blëtzen, déi mat ze héijer Vitesse do erof kommen."

Am Dialog mam Minister fir Mobilitéit gouf elo schonn e weidere Foussgängersträifen mat rouder Luucht decidéiert. Méi erop an der Rue de Bridel. Fir méi Sécherheet, virop vun de Kanner. Eng Luucht, déi och indirekt derzou bäidroe wäert, dat d'Vitesse erofgeet, sou nach de François Sauber.