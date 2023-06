12 Circuiten an 58 Gemenge solle lokal Cyclisten, mee och Touristen aus dem Ausland unzéien.

De Vëlosummer geet an déi 4. Ronn. De Mobilitéitsministère an d'Generaldirektioun vum Tourismus hunn an engem Communiqué ugekënnegt, dass vum 29. Juli bis de 27. August d'Vëloen uechter d'Land eng 500 Kilometer sécher Vëlosweeër kréien.

PDF: Itinéraires Vëlosummer 2023

Dëse Summer gëtt et da 4 nei Circuiten, mat och Méiglechkeeten, fir Vëlostier iwwert déi belsch an déi franséisch Grenz eraus ze maachen.

D'Detailer, wéini wéi eng Strooss fir de Vëlo gespaart gëtt, fannt Dir um offiziellen Internetsite.