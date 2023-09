Deemno geet et samschdes den 20. Januar lass an et ginn 2 verkafsoppe Sonndeger, dat den 21. an den 28. Januar 2024.

Et ginn also zwou komplett Wochen Autofestival, wärend deenen d'Leit sech an de Garagen uechter d'Land déi neiste Modeller kënnen ukucken a sech berode loossen. Och den Datum vum AutoOccasiounsFestival gouf festgeluecht a geet vum 3. bis de 15. Juni 2024. Déi Informatiounen huet d'FEDAMO um Freideg de Moie matgedeelt.