D'Propos vun der neier Regierung, fir den héije Präisser am Secteur entgéintzewierken, kënnt bei de Betraffene selwer net gutt un.

Bëlleg oder niddreg si Begrëffer, déi een am Zesummenhank mat Taxispräisser zu Lëtzebuerg éischter seelen héiert. Am Koalitiounsaccord vun der neier CSV-DP-Regierung steet, datt een déi héich Präisser duerch een Ofschafe vum aktuelle Plaffong vun de Lizenze reduzéiere wëllt. Eng Propos, déi beim Secteur nawell guer net gutt ukënnt.

Am Moment wieren zu Lëtzebuerg nämlech ronn Honnert Lizenze fräi, esou den Olivier Gallé, President vun der nationaler Federatioun vun den Taxisentreprisen. Et géif deemno keng grouss Demande no neie Lizenzen ginn. De Prinzip vun de Lizenze géing een iwwerdeems ënnerstëtzen an zwar well en dozou féiere géing:

"Datt et awer bëssi limitéiert fir eis, wéi et dat bei engem Apdikter oder Notairen oder anere Beruffer gëtt, wou einfach eng Limitt op de Marché gesat gëtt, fir en awer deelweis ze kontrolléieren. Wat jo och gutt ass fir eis."

Et géif nämlech schonn eng Concurrence déloyale duerch verschidde Busentreprisen, Ruffbusser an Acteuren aus dem Gesondheetsberäich, déi vum Staat finanzéiert ginn, ginn. Dono gefrot, ob d'Präisser zu Lëtzebuerg dann iwwerhaapt ze héich sinn, verweist den Olivier Gallé op den héije Mindestloun. D'Personalkäschte géife ronn 60 Prozent vum Kilometergeld ausmaachen. D'Gewënnmarge géing bei grad emol zwee Prozent leien. Datt een Erofsetze vun de Präisser dozou féiere kéint, datt méi Leit den Taxi huelen an doduerch déi méi niddreg Präisser ausgeglach ginn, gleeft de President vun der Taxisfederatioun net.

"Ma d'Präisser si jo fräi. Et sinn der do, déi méi bëlleg fueren, et sinn der do, déi méi deier fueren. Wou ass lo den ideale Präis? Wann ee kuckt, am Ufank hunn der wierklech probéiert, mat zwee Euro de Kilometer ze fueren. Dat huet genau sechs Méint gedauert, da ware se entweder faillite oder se hunn opgehalen. Ech mengen, wéi wäit musse mer erofgoen, fir datt et interessant gëtt? "

Dat aktuellt Gesetz aus dem Joer 2016 wier deelweis ganz gutt, et misst een awer u verschiddene Stellschrauwen dréinen. Sou wier beispillsweis de maximal erlaabten CO2-Ausstouss mat 95 Gramm pro Kilometer ze niddreg ugesat. Dat géing derzou féieren, datt een Hybrid- oder Elektroautoen uschafe misst, déi entweder net gëeegent oder ze deier wieren.

Am Koalitiounsaccord steet och, datt Locatiounsautoe mat Chauffer, wéi se Uber oder vergläichbar Servicer ubidden, am Grand-Duché autoriséiert solle ginn. Dat awer nëmmen, wann d'Chaufferen eng Lizenz hunn a sozial an aarbechtsrechtlech ofgeséchert sinn. Den Olivier Gallé wier prinzipiell frou, wa méi fair Konkurrenz um Marché wier. Datt Uber op Lëtzebuerg kënnt, dovu geet hien awer net aus. Déi amerikanesch Entreprise hätt scho länger hei an d'Land kënne kommen, et géinge schonn änlech Offeren an déi rechtlech Restriktioune géingen ofschreckend wierken.