RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aktualitéitsstonn an der Chamber iwwer EnergiepräisserDéi lénk Parteie gesinn Urgence, CSV-DP wëll "keng Panik maachen"

Pierre Jans
Marlène Clement
An der Chamber waren hëtzeg Diskussiounen ëm d'Energiepräisser an d'Reaktioun vun der Regierung.
Update: 18.03.2026 07:40
Wéi wëll d'Regierung de Konsument virun de Präishaussen op der Pompel schützen?
D’Sprit-Präisser klamme weider. Dofir wollten déi Lénk an enger Aktualitéitsstonn an der Chamber wëssen, wéi d’Regierung den Impakt op de Client limitéiere wëll

Dir hutt et op der Pompel gemierkt: de Pëtrol ass wéinst dem Krich am Iran méi deier ginn. Dat selwecht gëllt fir de Gas a mat Retard warscheinlech och fir de Stroum.
An de Gros vun de Leit hei an Europa an eben och zu Lëtzebuerg wäre gezwongen, déi batter Pëll einfach ze schlécken an ze blechen. Dat wär net korrekt, huet den Deputéierten David Wagner en Dënschdeg an der Chamber beklot, wärend enger Aktualitéitsstonn, déi eben déi Lénk ugefrot haten. No deels hëtzegen Diskussiounen waren all d‘Parteien – bis op eng – sech eens, dass de Schlëssel déi erneierbar Energien sinn.

D‘Lëtzebuerger géifen an der Energiefal sëtzen, huet den David Wagner bedauert. 75 Prozent vum Energieverbrauch sinn nach aus fossiller Source. Vu 460.000 immatrikuléierten Gefierer wären der just 40.000 elektresch.

Et geet net séier genuch viru mat der Transformatioun vun eisen Energiesystemer. Dofir si mir esou vulnerabel, wann d’Präisser klammen. Et hëlleft sécher net, dass déi aktuell Regierung keen Heel draus mécht, dass si beim Klimaschutz wëll spueren, obwuel déi aktuell Depense schonn hannen a vir net duerginn.

Virop déi Gréng an d‘Sozialisten hunn dat selwecht argumentéiert. Ma den ADR-Deputéierten Tom Weidig huet grad hinnen, mä och der CSV an der DP d‘Schold ginn un der Situatioun haut.

Elo hu mir nees eng Kéier eng Kris an Dir stitt plakeg do mat ärer irrationaler Energiepolitik.

D‘ADR plädéiert fir e Mix zu deem och déi ëmstridden Atomenergie géif gehéieren. Fir déi Ausso krut hie Kritik queesch duerch d’Bänken. All déi aner Parteien hu sech fir méi Investitiounen an erneierbar Energien ausgeschwat a géint Atom. De Jeff Boonen vun der CSV huet da betount, dass och soss wéineg Pëtrol de Wee aus dem elo blockéierten Hormus-Passage an Europa fënnt. Iwwerdeems sinn d‘Reserve voll. Kee Problem vu Quantitéit also, mä wéinst Spekulatioun um Marché.

Mir sollen elo keng Panikreaktioun hei hunn. Mir sollen d‘Situatioun am Ae behale mat deene Modeller a Mechanismen, déi mir hunn. An da si mir optimistesch, dass mir duerch déi hei Kris wäerte kommen.

D‘LSAP gesäit dogéint ewéi déi aner méi lénk Parteien eng grouss Urgence virop fir déi Leit, déi manner am Portmonni hunn. Dem Georges Engel no misst op d’mannst den Energie-Dësch mat de Sozialpartner direkt zesummekommen.

A wann d‘Regierung dat net wëll, da muss si eng Tripartite zesummeruffen. Wéinst deene ville gläichzäitege Krisen: um Aarbechtsmarché, bei de groussen Employeuren, an der Stolindustrie an um Energiemarché. Wann dat keng Krisen sinn, wat muss dann nach geschéien?

D’Carole Hartmann vun der DP huet dem Parteikolleeg an Energieminister Lex Delles schonn den Terrain preparéiert a betount, wéi vill d‘Regierung elo scho fir d’Leit géif maachen.

Ech fannen et wierklech fundamental onéierlech, fir hei den absolutte Contraire ze behaapten. Zanter dësem Joer iwwerhëlt de Staat 150 Milliounen Euro, déi an de Stroumreseau investéiert ginn. Dës Mesuren ënnerstëtzt automatesch all Stot an all Betrib well et muss een se net ufroen. Et gëtt direkt op der Stroumrechnung applizéiert.

Leit mat manner am Portmonni kruten d’Energieprimme verdräifacht, esou d’Deputéiert. Den Energieminister Lex Delles huet dovun ofgeroden, elo ze spekuléieren, wéi et weidergeet mat den Energiepräisser.

Awer eppes kann ech iech garantéieren: Wann d‘Repercussioune weider unhalen, wäert d‘Regierung och sozial cibléiert Mesuren huelen, fir kënnen entgéint ze wierken an ze hëllefen.

Dem Marc Goergen vun de Piraten huet ze bedenken ginn, dass den US-President Trump guer keen Interêt drun hätt, dass d’Präisser erofginn.

Well mat 105 Dollar de Barrel kënnen d‘USA vill Sueverdéngen. Iwwregens Russland och. Dat ass ee vun deene krassten Nodeeler vun dëser Situatioun. Déi russesch Krichskeess gëtt duerch déi ganz Situatioun erëm gefiddert, wat awer guer net am Interêt vun der EU a vu Lëtzebuerg ka sinn.

Och nach en Aspekt, deen déi däreg Situatioun net manner komplex mécht.

Am meeschte gelies
Tëscht Beefort an dem Grondhaff
Camion vun der Strooss ofkomm an ëmgetippt, Mëllech ausgelaf
Video
Fotoen
Dramatesch Präisevolutioun op den Tankstellen
Wat kann ee selwer maachen, fir Sprit ze spueren?
Fotoen
Op der Pompel
98er Bensinn gëtt e gudde Krack méi deier
Trump attackéiert NATO
"Mir brauche kengem seng Hëllef"
49
145 Gefierer den Dag
Zejoert hunn d'mobil Radaren 52.970 Gefierer "geblëtzt"
39
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Vum 20.-23. Mäerz 2026
Schantjen op der A3 tëscht dem Gaasperecher an dem Beetebuerger Kräiz
Op der Pompel
98er Bensinn gëtt e gudde Krack méi deier
Aggressiounen, Menacen a Beleidegungen
Déi meescht Iwwergrëffer am Ëffentlechen Transport geschéien am spéiden Nomëtteg
Fotoen
1
Autojumble an der Luxexpo
De Weekend iwwer ass nees déi gréissten Oldtimer-Expo an der Groussregioun
Fotoen
Automag
Collezione Maserati Umberto Panini zu Modena
Audio
Fotoen
Vum 20.-23. Mäerz 2026
Schantjen op der A3 tëscht dem Gaasperecher an dem Beetebuerger Kräiz
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.