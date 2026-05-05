Vun e Sonndeg u ginn et eng Rei Changementer beim RGTR-Busreseau. Konkret goufen d'Horairen an d'Routë vu 74 Buslinnen ugepasst.
Ënnert anerem soll den Transport op de Kierchbierg verbessert ginn, andeems d'Horairë moies a samschdes ausgebaut ginn. Weider sollen d'Horairë vun den Zich an de Busser op de Garë vu Leideleng an Ettelbréck besser openeen ofgestëmmt ginn.
Donieft sollen op verschiddene Strecken zu de Spëtzenzäiten zousätzlech oder méi grouss Bussen agesat ginn.
D'Detailer vun all dëse Changementer fannt Dir op mobiliteit.lu.