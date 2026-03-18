Gesetz gouf net mat Zäite verlängertEt gëtt den Ament kee Subsid fir eng Elektroborn

Claude Zeimetz
Grad an Zäiten, an deenen d'Regierung wéinst dem Iran-Krich d'Elektromobilitéit erëm wëll attraktiv maachen, gëtt et kee Subsid, fir eng Elektroborn doheem z'installéieren.
Update: 18.03.2026 15:30
Symbolbild vun enger Elektroborn
Symbolbild vun enger Elektroborn
Et ass schonn e komescht Signal grad elo an Zäiten, an deenen d’Regierung duerch de Krich am Iran nees ënnersträicht, wéi wichteg déi energeetesch Onofhängegkeet ass an engem déi héich Spritpräisser d’Elektromobilitéit vläicht nees méi attraktiv erschénge loossen. Den Ament gëtt et keng gesetzlech Basis, fir e staatleche Subside fir eng Born (“Wallbox”) doheem z’installéieren, fir säin Elektroauto ze lueden. Den ale Regime, deen e Subsid vu bis 50 Prozent virgesäit, ass op den 31. Dezember ausgelaf, mä bis elo ass de Gesetzprojet, mat deem dëse Subsid verlängert sollt ginn, nach net an der Chamber gestëmmt ginn. Am Kloertext heescht dat also, datt den Ament de facto just e Subsid fir Bornen ugefrot ka ginn, deenen hir Rechnung op d’Zäit virum 31. Dezember zejoert datéiert ass. Dat geet och sou aus de Formulairen op “Myguichet” sou ervir.

Konditioune fir e Subsid fir eng Elektroborn:

L’aide financière est allouée pour les investissements qui ont lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 inclus.

La date de facturation des documents fait foi.

Un demandeur peut introduire plusieurs demandes pour un même emplacement portant sur des investissements distincts.

Ainsi, un demandeur peut introduire une demande portant exclusivement sur les frais d’installation d’un système collectif de gestion intelligente de charge ou sur les frais de la modification de l’installation électrique et du précâblage nécessaires en préparation de l’intégration ultérieure d’une borne de charge dans un tel système collectif de gestion intelligente de charge.

Persounen, déi haut eng Born kafen, kënnen also aktuell net vun engem Subsid profitéieren. Et gëtt allerdéngs d’Zouso, datt dat neit Gesetz réckwierkend op den 1. Januar dëst Joer gëlle soll. Et kënne jo och gutt a gär mol e puer Méint vergoen, bis d’Ëmweltverwaltung e Subsidendossier traitéiert huet an een d’Suen um Kont huet.

D’Regierung hat den Gesetztext 8577 den 9. Juli d’lescht Joer deposéiert an de Staatsrot dräi Deeg drop saiséiert. Deen huet awer elo réischt d’lescht Woch säin Avis ofginn. En Avis, deen also lo mol nach vun de Membere vun der Ëmweltkommissioun vun der Chamber opgeschafft muss ginn.

Erkläerten Zil vum Text war et u sech, fir besonnesch och méi Leit a Residenzen duerch eng vereinfacht Prozedur dozou ze kréien, eng Elektroborn z’installéieren.

