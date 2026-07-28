RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ausbau vum FluchhafenIwwer 10 Millioune Passagéier am Joer vun 2050 un

Christophe Hochard
Leonie Nestler
No u 6 Millioune Leit fléien dëst Joer vum Findel aus an d'Vakanz. De Fluchhafe muss ausgebaut ginn. Elo goufe schonn éischt Adaptatioune virgeholl.
Update: 28.07.2026 09:59
© Leonie Nestler
© Leonie Nestler
© Leonie Nestler
© Leonie Nestler
© Leonie Nestler
© Leonie Nestler

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Iwwer 5 Millioune Leit sinn 2025 vum Findel aus an d'Vakanz geflunn. Dëst Joer wäerten no u 6 Millioune Mënsche vu Lëtzebuerg aus an d'Welt reesen. De Fluchhafe platzt aus allen Néit. "Im Juli und August fliegen 1,2 Millionen Passagiere von Luxemburg aus in die Ferien. Das sind 13,5 Prozent mehr als im Vorjahr", sou den Alexander Flassak, Generaldirekter vu lux-Airport.

Ausbau vum Findel / Reportage: Leonie Nestler

Ausgebaut ginn d'Terminalen A a B. Enn 2028 soll de B ausgebaut sinn. 4 Joer drop den A. Profitéieren aktuell eng 5 Millioune Leit vum Findel, fir vun hei aus an d'Vakanz ze starten, sou kéinten et am Joer 2050 bis iwwer 10 Millioune Passagéier sinn, déi vu Lëtzebuerg aus mam Fliger an d'Vakanz fléien. "Es hänkt ganz davon ab, wie stark die Spitzenzeiten sind. Wir haben die Spitzenzeiten spät abends, morgens ganz früh. Die zweite Welle vor 10 Uhr. Dazwischen eher weniger. Da sind noch viele Slots frei. Aber natürlich müssen die Airlines auch für sich optimiert fliegen können. Das heisst vor allem früh morgens raus. Es geht also viel mehr um die Spitzenstunden als um den Durchschnitt am Tag".

Iwwer 10 Millioune Passagéier am Joer vum Findel vun 2050 un
No u 6 Millioune Leit fléien dëst Joer vum Findel aus an d'Vakanz. De Fluchhafe muss ausgebaut ginn. Elo goufe schonn éischt Adaptatioune virgeholl.

Um Tarmac ass aktuell Plaz fir eng 27 Fliger. Nom Ausbau kéinte bis 53 Fliger gläichzäiteg de Lëtzebuerger Fluchhafen notzen.

An Tëschenzäit goufen awer och schonn eng Partie Changementer am Fluchhafegebai virgeholl. De Confort vun de Leit soll verbessert ginn.

De Joao Fernandes vu lux-Airport am RTL Interview
Elektronesch Borne fir Tikeeën ze scannen.

Grouss Ecrane goufen och am Fluchhafen installéiert. Op dëse fënnt een all d'Informatioune ronderëm de gratis Transport zu Lëtzebuerg. Domadder kënnt een och enger Demande vun de Passagéier no.

Ausbau vum Findel bis 2050
Punktuell Adaptatiounen am Fluchhafen.

Adaptatioune goufen et och am Parking-Sous-Terrain. Panneaue mat allerlee Informatioune sollen de Passagéier d'Liewe méi einfach maachen, fir den Auto ze parken.

Am meeschte gelies
Tëscht Waldhaff a Stafelter
88 Joer al Fra stierft bei Accident tëscht Auto a Minibus
Fotoen
Vun en Dënschdegmëtteg un
Wéinst der Hëtzt gëllt am Süde vum Land eng Alerte jaune, e Mëttwoch fir dat ganzt Land
"Et huet dräi Mol geknuppt"
Zu Veianen gouf géint 4:25 Auer e Bancomat gesprengt, gesicht gëtt no engem wäisse Mercedes Cabrio
Video
Audio
Fotoen
Kuerzt Erblose fir d'Pompjeeën
Liicht Entspanung bei de grousse Feier ëm Bordeaux a Madrid
Video
Ugrëff zu Berlin
Fra, déi um Christopher Street Day ëmkoum, war eng 65 Joer al Mamm aus Polen
Video
Weider News
Nach bis 16 Auer
Wéinst Maintenanceaarbechte kritt een aktuell kee Sprit op der Pompelstatioun zu Steebrécken, A4 Richtung Esch
Tëscht Déifferdeng an der Biff
A13 ass an tëscht dem 28. an 30. Juli nuets a béid Richtunge gespaart
Aktuell leeft alles no Plang
Nach bis den 9. August inclus gëtt Dag an Nuecht un der Tramslinn geschafft
Video
Fotoen
0
Internationale Wuerentransport
Tachograph obligatoresch – Douane mécht vum 1. August u Kontrollen
6
Aus Sécherheetsgrënn
Vum 31. Juli u kann een op der Jonctioun Lankelz net méi no lénks ofbéien, fir op d'A13 ze kommen
Europäesche Konstrukteursverband ACEA
Et ginn ëmmer méi Hybrid- an E-Autoe verkaf
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.