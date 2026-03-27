Als SécherheetsmesureLuxair-Vol vu Lëtzebuerg op Porto huet mussen ëmdréinen

De Vol LG3761 op Porto war géint 9 Auer gestart, huet kuerz duerno awer nees mussen ëmdréinen, sou d'Luxair an engem Communiqué.
Update: 27.03.2026 12:18
Den éischte Vol vun der Maschinn LX-LEB op Porto huet aus Sécherheetsgrënn no kuerzer Zäit d’Kéier gemaach an ass zeréck op Lëtzebuerg geflunn, amplaz op Porto.

Wéi et am Schreiwes heescht, hunn zousätzlech technesch Kontrolle misse gemaach ginn. Wéi eng genee, gëtt am Schreiwes vun der Lëtzebuerger Fluchgesellschaft allerdéngs net preziséiert. De Fliger wier sécher a konform mat alle Standardprozeduren nees um Findel gelant. Déi concernéiert Passagéier ginn e Freideg am Nomëtteg op en anere Vol deviéiert.

Liest hei de Communiqué vun der Luxair

Wéi op flightradar24.com ze gesinn ass, war d’Maschinn ongeféier op der Héicht vu Le Mans nees ëmgedréint
Am meeschte gelies
Tëscht Aasselbuer an Ëlwen
Déidleche Verkéiersaccident op der N12, Bäifuererin nach op der Plaz gestuerwen
Video
Fotoen
Luxair reagéiert op Streik a Spuenien
"Nach heutigem Stand können die allermeisten Flüge stattfinden"
Video
Play-Off an der Nations League
Zwee gutt Spillzich ginn duer, Lëtzebuerg setzt sech mat 2:0 op Malta duerch
Video
Audio
39
Reouverture zu Veianen
Hotel Oranienburg: "E Projet, wéi deen hei, ass ni wierklech fäerdeg"
Video
Fotoen
A Richtung Frankräich ënnerwee
123 Kilo Cannabis am Cargo Center interceptéiert - als "Deko-Këssen" deklaréiert
Weider News
Vum 30. Mäerz bis den 11. Abrëll
N11 tëscht Iechternach an der Stad kritt mobil rout Luuchten
N15
Streckeradar tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul geet den 30. Mäerz an d'Testphas
Fotoen
Streckeradar op der N15
Testphas leeft geschwënn un
Video
41
CFL deele mat
Op dräi Zuchlinne gëtt an der Ouschtervakanz geschafft
Europäeschen Automobilmarché
Den Undeel un Elektromobilitéit hëlt zou
Video
Innovativ Kommunikatioun am Stroosseverkéier
Message verschécke via Plackennummer: App vu Lëtzebuerger gëtt zum Hit an der Belsch
33
