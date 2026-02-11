RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Neie Fliger aktuell bei 98%Luxair erwaart sech Zouverlässegkeet vun Embraer-Flott vun 99,4 Prozent

RTL Lëtzebuerg
An engem Schreiwes vun e Mëttwoch den Owend betount d'Luxair nach emol d'Virdeeler vun den neien Embraer-Fligeren.
Update: 11.02.2026 21:04
© Steve Müller

D’E2 wier net ënnert anerem “weltwäit am luesten” a géing am mannste Sprit verbrauchen. Den Design an d’Gewiicht vum Fliger géingen deemno dozou bäidroen, “déi plangméisseg Zouverlässegkeet vun der weltwäiter E2-Flott op 99,4 Prozent eropzesetzen”.

Zwar hätt d’E2, déi d’Luxair zanter Kuerzem huet, ufanks e puer “betriblech Erausfuerderungen” gehat an hätt aktuell eng Zouverlässegkeet vu just 98 Prozent. Ma d’Luxair erwaart sech, “datt si am Laf vum Betrib déi global Zouverlässegkeet vun der Flott vun 99,4 Prozent erreeche wäert”.

D’Lëtzebuerger Fluchgesellschaft betount iwwerdeem och nach emol, datt de Fliger, déi “rouegst Kabinnen um Marché” a keng Mëttelsëtzer.

D’Schreiwes vun der Luxair:

Weider Artikelen zum Theema:

Pilot Dirk Becker iwwer Fluchsécherheet
"Zu Lëtzebuerg steet d'Zivil-Loftfaart ganz staark am ëffentleche Fokus"
Demi-tour um Wee op Barcelona
Luxair-Maschinn huet wéinst "technescher Indikatioun" ëmgedréint
No onerwaartem Retour
Luxair ënnersträicht d'Sécherheet vum neien Embraer E195-E2

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
Zweet Affer huet wuel Schlëmmeres verhënnert a war 10 Deeg op Intensivstatioun
Police sicht Zeien no Virfall e Méindeg
Zu Diddeleng sinn zwee Hënn unenee geroden, ee gouf uerg verwonnt
Angscht an Zerspléckung
US-Amerikaner mat Lien zu Lëtzebuerg iwwer d'Situatioun zu Minneapolis
11
D'Police mellt
Geeschterfuerer op der A4 ass d'Offaart Steebrécken hannerzeg nees erofgefuer
27 Blesséierter
Néng Doudesaffer a Kanada no enger Schoulschéisserei
Video
Weider News
Moderniséierung geplangt
Brauch Lëtzebuerg en neie Fluchhafen?
Video
65
De Chantier vum Pôle d'échange Houwald am August 2024.
Gesamtkäschte vun iwwer 160 Milliounen Euro
Pôle d'échange Houwald gëtt 32,5 Milliounen Euro méi deier wéi geplangt
Tempo 70 an Tunnelle Grouft a Stafelter
"Austauschstécker mussen hiergestallt ginn" - Ministesch äntwert op parlamentaresch Froen
57
Op der Pompel
98er Bensinn gëtt méi deier
Wegen Faschingsferien und Wintersport rechnet der ADAC am zweiten Februarwochenende mit Staugefahr. Der Beginn der Faschingsferien führe vor allem im Süden Deutschlands zu stockendem Verkehr, teilte der Automobilklub in München mit.
Fuert Dir an d'Schivakanz?
Den däitschen ADAC seet fir de Weekend vill Trafic a Stau viraus
D'Aarbechten um Houser Contournement de 6. Februar 2026.
Houser Contournement
Den Tunnel ass quasi fäerdeg, beim Rescht geet et richteg lass
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.