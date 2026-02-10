De Pôle d‘échange Houwald gëtt 32,5 Milliounen Euro méi deier wéi virgesinn. Domat klammen d‘Käschten alles an allem op méi wéi 160 Milliounen Euro. An der Chamber ass en Dënschdeg de Mëtteg déi entspriechend Rallonge eestëmmeg gestëmmt ginn. Virop duerch de Bauschutt wier de Projet méi deier ginn. Dat well wesentlech méi Buedem huet mussen ewechgeholl ginn, wéi uganks gemengt. Derbäi kënnt, datt Schuedstoffer an deem Buedem fonnt goufen, esou datt dësen huet misse speziell entsuergt ginn. Alles an allem goufe 70.000 Tonne Buedem fortgefouert.
D’Finanzéierungsgesetz fir de Contournement Hesper wäert an den nächste Méint finaliséiert an dann deposéiert ginn, huet iwwerdeems d’Mobilitéitsministesch Yuriko Backes an deem Kader nach eng Kéier betount.