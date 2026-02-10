RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Gesamtkäschte vun iwwer 160 Milliounen EuroPôle d'échange Houwald gëtt 32,5 Milliounen Euro méi deier wéi geplangt

RTL Lëtzebuerg
Beim Projet vum Pôle d'échange Houwald huet misse méi Buedem ewechgeholl gi wéi ufanks geduecht. Deementspriechend klammen och d'Käschten.
Update: 10.02.2026 17:26
De Chantier vum Pôle d'échange Houwald am August 2024.
De Chantier vum Pôle d’échange Houwald am August 2024.
© Jeannot Ries / RTL

De Pôle d‘échange Houwald gëtt 32,5 Milliounen Euro méi deier wéi virgesinn. Domat klammen d‘Käschten alles an allem op méi wéi 160 Milliounen Euro. An der Chamber ass en Dënschdeg de Mëtteg déi entspriechend Rallonge eestëmmeg gestëmmt ginn. Virop duerch de Bauschutt wier de Projet méi deier ginn. Dat well wesentlech méi Buedem huet mussen ewechgeholl ginn, wéi uganks gemengt. Derbäi kënnt, datt Schuedstoffer an deem Buedem fonnt goufen, esou datt dësen huet misse speziell entsuergt ginn. Alles an allem goufe 70.000 Tonne Buedem fortgefouert.

D’Finanzéierungsgesetz fir de Contournement Hesper wäert an den nächste Méint finaliséiert an dann deposéiert ginn, huet iwwerdeems d’Mobilitéitsministesch Yuriko Backes an deem Kader nach eng Kéier betount.

Al Artikelen zum Sujet:

Deadline de 15. September
Um Pole d'Echange um Houwald gëtt op Héichtoure geschafft

Am meeschte gelies
Wéinst Rass a Fënster vum Cockpit
Luxair‑Fluch vu Sal op Lëtzebuerg gouf op Madrid ëmgeleet
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Botn dominéiert am Biathlon a kritt Gold, Éisträich wënnt bei den Dammen am Schi Alpin
1
"Joyeuses entrées" vu groussherzoglecher Koppel
Den Haff annoncéiert Visitten op fënnef Plazen am Land - dräi dëst Joer an zwou 2027
5
Deiere Wunnraum
Aus dem Foyer op d’Strooss? Vill Flüchtlinge fäerten ëm hiren Ënnerdaach
Video
Parking vun der Luxexpo
Wéi eng Strofe géifen dësem falsch geparkten Auto bléien?
Weider News
Moderniséierung geplangt
Brauch Lëtzebuerg en neie Fluchhafen?
Video
0
Tempo 70 an Tunnelle Grouft a Stafelter
"Austauschstécker mussen hiergestallt ginn" - Ministesch äntwert op parlamentaresch Froen
53
Op der Pompel
98er Bensinn gëtt méi deier
Wegen Faschingsferien und Wintersport rechnet der ADAC am zweiten Februarwochenende mit Staugefahr. Der Beginn der Faschingsferien führe vor allem im Süden Deutschlands zu stockendem Verkehr, teilte der Automobilklub in München mit.
Fuert Dir an d'Schivakanz?
Den däitschen ADAC seet fir de Weekend vill Trafic a Stau viraus
D'Aarbechten um Houser Contournement de 6. Februar 2026.
Houser Contournement
Den Tunnel ass quasi fäerdeg, beim Rescht geet et richteg lass
Video
Fotoen
Op der Pompel
De 95er Bensinn gëtt méi deier
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.