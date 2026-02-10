Nodeems de Grand-Duc Guillaume a senger Chrëscht-Ried 5 sougenannten “joyeuses entrées” ugekënnegt hat, wou hien an der Suitte vum Trounwiessel am Land ënnerwee ass, fir de Kontakt mat de Leit ze sichen, sinn elo d’Datumer vun där Tournée bekannt.
Dräi sinn der dëst Joer:
Am Laf vun 2027 wäerten dann nach Biekerech a Miersch derbäi kommen, confirméiert de groussherzoglechen Haff. E geneeën Datum ass do awer nach net gewosst.
D’Gemenge selwer assuréieren d’Koordinatioun vum Oflaf, deen e regionale Charakter soll hunn. Et wäert dann zäitno matgedeelt ginn, wat genee wou geplangt ass.
Am Kader vun Nationalfeierdag wäert déi groussherzoglech Koppel dëst Joer iwwregens um Virowend Déifferdeng besichen an d’nächst Joer Ettelbréck, ier et owes nees traditionell fir de Fakelzuch an d’Stad geet.