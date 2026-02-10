RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tempo 70 an Tunnelle Grouft a Stafelter"Austauschstécker mussen hiergestallt ginn" - Ministesch äntwert op parlamentaresch Froen

Joel Detaille
Andy Brücker
Nach net gewosst, ass, wéi laang d'Restriktiounen an den Tunnellen unhalen.
Update: 10.02.2026 10:47
© RTL

En Datum ka leider nach net genannt ginn, well een op de Fournisseur ugewisen ass an d’Austauschstécker mussen hiergestallt ginn. Dat äntwert d’Mobilitéitsministesch Yuriko Backes op parlamentaresch Froe vun der CSV, der LSAP an der ADR, wéini d’Limitatioun op eng Spuer an den zwee Tunnelle Grouft a Stafelter op der A7 eriwwer ass.

Do gëtt et jo Problemer mat de Ventilatoren, dofir gëllt och aus Sécherheetsgrënn Tempo 70. D’Streckeradare goufen dann och deementspriechend un déi nei Vitesslimitatioun ugepasst.

Eng Commande fir Ersatzstécker wier awer gemaach, an d’Ponts et chaussées stéingen och a permanentem Austausch mat de Fournisseuren. Där ginn et der 4 verschiddener.

“Beim Hiersteller handelt et sech ëm en englescht-schweedescht Konglomerat, dat viru kuerzem an e südkoreaneschen Grupp integréiert ginn ass. D’Maintenance gëtt vun der Ponts et chaussées separat ausgeschriwwen, natierlech muss beim Remplacement op original Stécker zeréckgegraff ginn.”

Am Laf vum Joer 2025 gouf et op der A7 tëscht Schieren an der Jonctioun Gréngewald iwwregens ronn 55 Spärunge fir geplangte Maintenanceaarbechten an den Tunnellen.

Op d’Fro, et keng aner Méiglechkeete ginn, ewéi eng Spuer ze spären an d’Vitess op 70 km/h ze limitéieren, fir de Risiko vu Stau ze miniméieren, war et d’Äntwert, dass d’Sécherheet déi allerhéchste Prioritéit hätt. An déi Mesuren, déi elo geholl goufen, wieren ebe genee dofir do. Et géif drëm goen, am Fall “vun engem Accident mat engem Brand, dass all d’Systemer esou funktionéieren, dass sech Persounen, déi sech zu deem Moment am Tunnel befannen, a Sécherheet kënne bréngen.

PDF: Äntwerten op Froe vu Ben Polidori an Yves Cruchten

PDF: Äntwerten op Froe vum Michel Lemaire

PDF: Äntwerten op Froe vum Charles Weiler a Jeff Boonen
Problemer mat der Ventilatioun
Op der A7 brauch een an nächster Zäit méi Gedold
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometerlaange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Tëscheruff vum Pit Everling
Kee Liicht um Enn vum Tunnel

Am meeschte gelies
Chaotesch Zeenen an Italien
Maskéiert an arméiert Raiber sprenge Geldtransporter matten op enger Schnellstrooss
Video
Am Alter vun 78 Joer
De fréiere Riichter Prosper Klein ass e Freideg gestuerwen
9
Sich no Persoun gestoppt
Mann war am Raum Bäreldeng op der Flucht, Ermëttlunge lafen nach
Video
Wéinst Rass a Fënster vum Cockpit
Luxair‑Fluch vu Sal op Lëtzebuerg gouf op Madrid ëmgeleet
Demi-tour um Wee op Barcelona
Luxair-Maschinn huet wéinst "technescher Indikatioun" ëmgedréint
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Op der Pompel
98er Bensinn gëtt méi deier
Wegen Faschingsferien und Wintersport rechnet der ADAC am zweiten Februarwochenende mit Staugefahr. Der Beginn der Faschingsferien führe vor allem im Süden Deutschlands zu stockendem Verkehr, teilte der Automobilklub in München mit.
Fuert Dir an d'Schivakanz?
Den däitschen ADAC seet fir de Weekend vill Trafic a Stau viraus
D'Aarbechten um Houser Contournement de 6. Februar 2026.
Houser Contournement
Den Tunnel ass quasi fäerdeg, beim Rescht geet et richteg lass
Video
Fotoen
Op der Pompel
De 95er Bensinn gëtt méi deier
Fedamo
D'Federatioun vun den Autosgaragen ass zefridde mat dëser Editioun vum Autofestival
Situatioun méi schlëmm ginn
Wien an der Stad schafft, steet pro Joer dräi Deeg am Stau
18
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.