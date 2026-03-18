Vum 20.-23. Mäerz 2026Schantjen op der A3 tëscht dem Gaasperecher an dem Beetebuerger Kräiz

Andy Brücker
D'Autobunn muss komplett gespaart ginn, wat fir gréisser Perturbatioune suergen dierft.
Update: 18.03.2026 07:59
Et geet drëms, datt d’A3 weider ausgebaut gëtt, an dofir musse Ponts & Chaussées e puer Saache maachen: nei Signalisatiounspanneauen opriichten, um Echangeur Léiweng schaffen an nach aner Entretiensaarbechten erleedegen. Fir dat alles ze realiséieren, gëtt d’A3 tëscht dem Gaasperecher Kräiz an dem Beetebuerger Kräiz de Weekend vum 20. bis den 23. Mäerz gespaart.

PDF: Deviatiounsplang

Fir d’Leit net an der Aarbechtswoch ze stéieren, geschitt dat alles iwwer de Weekend. Verschidde Bretellen an Op- an Offaarte si betraff, an de Verkéier gëtt iwwer aner Autobunnen an Nationalstroossen ëmgeleet. Och d’Aire de Berchem ass fir déi Zäit net zougänglech.

Et dierft dee Weekend zu Stau duerch déi Deviatioune kommen.

Wéini gëtt wou geschafft a wéi sinn d'Deviatiounen?
Chantier sur l’autoroute A3 entre la croix de Gasperich et la croix de Bettembourg (20-23.03.2026)

