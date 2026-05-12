RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

58. Wallfaart bei d'FatimaStroossespären a Parkverbueter en Donneschdeg zu Wolz

RTL Lëtzebuerg
Wéi all Joer pilgeren op Christi Himmelfaart nees Dausende Leit bei d'Fatima op Wolz. Dowéinst ginn an der Ënnerstad zu Wolz verschidde Spären a Verbueter en place gesat.
Update: 12.05.2026 16:11
Um Pelerinage 2019
Um Pelerinage 2019
© Nic Malget

Wéinst de ville Leit, déi sech fir d'Wallfaart vun "Eiser Léiwer Fra Fátima" zu Wolz erwaart ginn, ass en Donneschdeg de 14. Mee tëscht 9 an 20 Auer mat Perturbatiounen am Trafic ze rechnen. Hei en Iwwerbléck iwwer déi gespaarte Stroossen, Fuerverbueter an doriwwer, wou een net parken dierf.

Stroossespären:

Campingstrooss (deelweis), Rue Charles Lambert, Rue du Dix Septembre (deelweis), Rue Geetz, Beim Hundsburn, Rue du Pont (deelweis), Bäim Reenert, Rue Michel Rodange, Rue des Sports (deelweis), Place des Tilleuls

Fuerverbuet (ausser Residenten, Vëloen a Busser):

Rue Aneschbach, op Bäessent, am Bongert, Campingstrooss (deelweis), Avenue de la Gare, op der Hiel, An der Kaul, Bäim Kaulebeerig, Rue du Moulin à vent, Route de Noertrange, Rue du Pont (deelweis), Rue des Prés, Rue Léopold Richard, Rue du Dix Septembre (deelweis), Fabrikswee, Rue Joseph Simon, Rue des Sports (deelweis), Rue des Tanneurs, Rue Michel Thilges (deelweis), Rue des Tisserands

Strikt Parkverbuet:

Op Bäessent, Campingstrooss (deelweis), Rue Charles Lambert, Rue de la Chapelle, Rue du Dix Septembre (deelweis), Rue Geetz, Beim Hundsburn, Route de Noertrange, Rue du Pont, Bäim Reenert, Rue Michel Rodange, Rue Joseph Simon, Place des Tilleuls, Avenue du 31 août 1942, Route de Winseler, Rue du Village.

D'Stroossespären a Fuer- a Parkverbueter wärend der Wallfaart bei d'Fatima 2026
D'Stroossespären a Fuer- a Parkverbueter wärend der Wallfaart bei d'Fatima 2026
© Gemeng Wolz

Ëffentlechen Transport:

Am beschte kéim een en Donneschdeg natierlech mam Bus a mam Zuch op Wolz. Visiteuren, déi mam Auto kommen, gëtt recommandéiert, hir Autoen op de ronn 900 ausgeschëlderte P+R-Parkplazen ze parken an de Shuttlebus ze benotzten. Dëse fiert vun 10 bis 14 Auer a vu 17 bis 21 Auer am 15-Minutten-Takt. D'Arrête sinn: Gare, Lann Quai 2, Lycée du Nord, Huuschtewee Parking, Clinique, Schlass, Kautebacherstrooss, Steekämmchen, Am Pëtz, Post. D'Zich fueren all 30 Minutten tëscht Kautebaach a Wolz.

D'Bus-Linn 142 fält iwwerdeem de ganzen Dag aus. D'Linnen 143, 144 an 160 fuere just bis bei den Arrêt Weidingen - Steekämmchen. Och vun hei aus kann een de Shuttle huelen.

De Plang vun der Navette wärend der Wallfaart bei d'Fatima 2026
De Plang vun der Navette wärend der Wallfaart bei d'Fatima 2026
© Gemeng Wolz

Camping:

Wéi all Joer ass et verbueden, an der Natur ze campen an ze grillen. Fir déi, déi awer net dorop verzichte wëllen, bidden d'Wëlzer Scouten eng Alternativ mat Campingplazen um Scouts-Camping "Toutschenmühle" zu Wegdichen. Hei géing den Zuch deen Dag dann och um Arrêt "Paradiso" stoe bleiwen.

D'Gemeng Wolz biet d'Leit iwwerdeem och, d'Natur propper ze halen an hiren Dreck a Poubellen ze geheien.

Am meeschte gelies
Prozess 4,5 Joer nodeems Läich fonnt gi war
Ugekloten hat Pensioun vu Verstuerwenem kasséiert
Drogemilieu a Frankräich
Zwee Doudeger an dräi Blesséierter bei Schéisserei zu Nice
ESC-Stëmmung an Ambassade
Lëtzebuerg feiert seng ESC-Kandidatin zu Wien
Fotoen
ESC 2026
Wéini leeft wat um Eurovision Song Contest?
Video
Invité vun der Redaktioun (12. Mee) - Jasmine Pettinger
"Et däerf ee bei eis och eng aner Meenung hunn"
Video
Audio
15
Weider News
"Realisateur vu Cycling Cities zu Lëtzebuerg"
Wéi eng Viraussetzunge muss een erfëllen, fir eng Vëlo-Stad ze ginn?
Audio
27
Automag - Elo och an Europa méiglech
Tesla "Full Self-Driving" - De Rich Simon huet den exklusiven Test zu Amsterdam gemaach
Video
Fotoen
38
Automag - Elektrifizéiert
Porsche Cayenne Electric
Audio
Fotoen
Wéinst grousser Nofro
Kontrollstatioun op der Cloche d'Or gouf nees opgemaach
Vun e Sonndeg un
Horairen a Route vu 74 RGTR-Busser ginn ugepasst
Audio
Net jidderee wëll alles héieren
Ministère mécht Opruff fir méi Respekt am ëffentlechen Transport
34
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.