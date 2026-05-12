Wéinst de ville Leit, déi sech fir d'Wallfaart vun "Eiser Léiwer Fra Fátima" zu Wolz erwaart ginn, ass en Donneschdeg de 14. Mee tëscht 9 an 20 Auer mat Perturbatiounen am Trafic ze rechnen. Hei en Iwwerbléck iwwer déi gespaarte Stroossen, Fuerverbueter an doriwwer, wou een net parken dierf.
Stroossespären:
Campingstrooss (deelweis), Rue Charles Lambert, Rue du Dix Septembre (deelweis), Rue Geetz, Beim Hundsburn, Rue du Pont (deelweis), Bäim Reenert, Rue Michel Rodange, Rue des Sports (deelweis), Place des Tilleuls
Fuerverbuet (ausser Residenten, Vëloen a Busser):
Rue Aneschbach, op Bäessent, am Bongert, Campingstrooss (deelweis), Avenue de la Gare, op der Hiel, An der Kaul, Bäim Kaulebeerig, Rue du Moulin à vent, Route de Noertrange, Rue du Pont (deelweis), Rue des Prés, Rue Léopold Richard, Rue du Dix Septembre (deelweis), Fabrikswee, Rue Joseph Simon, Rue des Sports (deelweis), Rue des Tanneurs, Rue Michel Thilges (deelweis), Rue des Tisserands
Strikt Parkverbuet:
Op Bäessent, Campingstrooss (deelweis), Rue Charles Lambert, Rue de la Chapelle, Rue du Dix Septembre (deelweis), Rue Geetz, Beim Hundsburn, Route de Noertrange, Rue du Pont, Bäim Reenert, Rue Michel Rodange, Rue Joseph Simon, Place des Tilleuls, Avenue du 31 août 1942, Route de Winseler, Rue du Village.
Ëffentlechen Transport:
Am beschte kéim een en Donneschdeg natierlech mam Bus a mam Zuch op Wolz. Visiteuren, déi mam Auto kommen, gëtt recommandéiert, hir Autoen op de ronn 900 ausgeschëlderte P+R-Parkplazen ze parken an de Shuttlebus ze benotzten. Dëse fiert vun 10 bis 14 Auer a vu 17 bis 21 Auer am 15-Minutten-Takt. D'Arrête sinn: Gare, Lann Quai 2, Lycée du Nord, Huuschtewee Parking, Clinique, Schlass, Kautebacherstrooss, Steekämmchen, Am Pëtz, Post. D'Zich fueren all 30 Minutten tëscht Kautebaach a Wolz.
D'Bus-Linn 142 fält iwwerdeem de ganzen Dag aus. D'Linnen 143, 144 an 160 fuere just bis bei den Arrêt Weidingen - Steekämmchen. Och vun hei aus kann een de Shuttle huelen.
Camping:
Wéi all Joer ass et verbueden, an der Natur ze campen an ze grillen. Fir déi, déi awer net dorop verzichte wëllen, bidden d'Wëlzer Scouten eng Alternativ mat Campingplazen um Scouts-Camping "Toutschenmühle" zu Wegdichen. Hei géing den Zuch deen Dag dann och um Arrêt "Paradiso" stoe bleiwen.
D'Gemeng Wolz biet d'Leit iwwerdeem och, d'Natur propper ze halen an hiren Dreck a Poubellen ze geheien.