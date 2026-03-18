RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Op der N15Tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul gëtt e Streckeradar installéiert

Pit Everling
Nom engem Accident mat fënnef Doudesaffer hat de Ministère zejoert annoncéiert, datt gepréift géing ginn, ob op där Plaz esou Apparater kéinten installéiert ginn.
Update: 18.03.2026 17:57
Tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul gëtt e Streckeradar installéiert
Op der Nationale 15 hunn d'Preparatiounen ugefaangen, fir e Streckeradar ze installéieren.

Op der Nationale 15 hunn d’Preparatiounen ugefaangen, fir e Streckeradar ze installéieren. Ponts et Chaussées ass mat den infrastrukturellen Aarbechten amgaangen. Dat huet de Mobilitéitsministere RTL op Nofro confirméiert. De Radar tronçon wäert tëschent Nidderfeelen an der Fuussekaul installéiert ginn.

© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira

Op der N15 gëtt e Streckeradar installéiert

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Nom engem Accident mat fënnef Doudesaffer hat de Ministère zejoert annoncéiert, datt gepréift géing ginn, ob op där Plaz esou Apparater kéinten installéiert ginn. Elo ass also confirméiert, datt d’Vitess an Zukunft op der genannter Streck elektronesch wäert gemooss ginn. Prinzipiell wier si kee Frënd vun enger Proliferatioun vu Radaren am ganze Land, mä an deem heite Fall géing si dat awer positiv gesinn, sot d’Mobilitéitsministesch Yuriko Backes deemools op RTL.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.