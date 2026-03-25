RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Streckeradar op der N15

Pit Everling
Déi fuschnei Radare si scho vu Wäitem ze gesinn. Fouss vum Gas, heescht et deemnächst op der Nationale 15.
Update: 25.03.2026 19:30
Tëschent Nidderfeelen an der Fuussekaul gouf de Streckeradar installéiert a geschwë leeft d‘Testphas un. Dëst ass d‘Reaktioun op schro Accidenter, déi et an de leschte Joren op der genannter Streck gouf. De Pit Everling war op d‘Plaz kucken.

Virun allem gëtt hei déi politesch Konsequenz gezunn no engem Accident am Hierscht mat 5 Doudesaffer. Absolut Prioritéit hätt d‘Sécherheet. “Hei ass eng Plaz, déi riicht ass, wou d’Vitess effektiv dozou féiert, jo, d’Leit d’Vitess net respektéieren, dass et dann zu Accidenter kënnt, dofir mécht et hei Sënn, fir e Radar ze hunn, deen d’Vitess kontrolléiert”. D‘Transport- a Bauteministesch Yuriko Backes hat direkt nom Accident déi zoustänneg Gremie beoptraagt fir ze préiwen, ob e Streckeradar machbar wier. D‘Experte vum Ministère, de Ponts et Chaussées an der Police hunn no relativ kuerzer Zäit de Feu vert gi gehat.

© Pierre Jans

Um ganzen Tronçon ze kontrolléiere wier méi sënnvoll wéi e fixe Blëtz-Apparat op just enger Plaz. “Et ass eng laang Streck, et ass eng Kéier, et kënnt een iwwert eng Kopp, hei sinn e puer geféierlech Plazen a wann een d’Moyenne eeben iwwert esou e Streckeradar kann testen, ech mengen, dat dréit dann och dozou bäi, dass d’Leit hei méi lues fueren.”

Am Géigesaz zu allen anere Streckeradaren am Land gëtt et op der N15 just op enger Plaz eng Méiglechkeet fir d’iwwerhuele mat enger zweeter Spuer, dat op enger Streck, op där vill Camionen an och landwirtschaftlech Gefierer, spréch lues Vehikele fueren. Dat wier kee Problem, sou d‘Ministesch.

“Also, ech mengen, et sinn net Radaren, déi elo zu Accidenter wäerte féieren. Ech mengen, et ass wierklech de Contraire. Hei geet et drëms, dass mer méi Sécherheet op eis Stroosse kréien. All déi Facteuren, déi sinn natierlech an d’Analys mat agefloss”.

Iwwert eng Streck vu ronn 3 Kilometer gëtt d‘Moyenne vun der Vitesse gemooss, tëscht der Fuussekaul a Nidderfeelen, an déi zwou Richtungen. Do gëllt Tempo 90. Nach gëtt et op der N15 net deier, elo geet mol d‘Testphas un. “Ech kann Iech elo kee genauen Datum soen, d’Ponts et Chaussées wäerten dat dann och annoncéieren, mee dat misst elo Enn Mäerz Ufank Abrëll sinn”.

Op alle Fall dierft de Streckeradar nach dëst Joer definitiv a Betrib geholl ginn. D‘Yuriko Backes rappeléiert iwwerdeems, datt si net wëlles hätt, elo d‘ganzt Land voll Radaren ze stellen. “Op deene Plazen, wou et Sënn mécht, dass do och Radaren hikommen. Mee ech mengen, dat wäerte wierklech punktuell Analyse sinn. Ech hunn elo kee Programm, wou iwwert déi nächst zwee dräi Joer nach zwanzeg Radare wäerten opgestallt ginn”.

Nach vun der leschter Regierung war decidéiert ginn, datt e Blëtz-Apparat bei de roude Luuchten op der Polvermillen installéiert soll ginn an dat ass och weiderhin esou geplangt.

Eng aner geféierlech Streck am Norden ass d‘Nationale 7. Um éischte Stéck hannert dem Fridhaff géing et geschwë lass goe mat der “Sekurisatioun” vun der sougenannter Dräibunn. D‘N7 wäert iwwregens net op véier Spueren ausgebaut ginn, sou nach d‘Ministesch Yuriko Backes.

Am meeschte gelies
Streck war zäitweis blockéiert
Accident mat dräi Camionen um Viaduc Schieren hat zu gréissere Problemer gefouert
Video
Fotoen
Vermësstemeldung
16 Joer ale Marc Antony Dos Reis Silva fir d'lescht e Sonndeg gesinn
Konflikt am Noen Osten
Trump proposéiert Friddensplang, Iran wëll Hormus-Passage deels opmaachen
CGDIS
E Feier zu Bierden an en Accident an der Stad
Bloe Mäerz
Sensibilisatioun fir d'Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs
Video
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
CFL deele mat
Op dräi Zuchlinne gëtt an der Ouschtervakanz geschafft
Europäeschen Automobilmarché
Den Undeel un Elektromobilitéit hëlt zou
Video
Innovativ Kommunikatioun am Stroosseverkéier
Message verschécke via Plackennummer: App vu Lëtzebuerger gëtt zum Hit an der Belsch
26
Op der A7
Aschränkungen am Tunnel Stafelter ginn nees opgehuewen
Quai 4 an der Avenue Monterey
Bus-Arrêten an der Stad suerge weider fir Probleemer
Video
23
Aarbechten op der A3
"Kranen, déi 300 Tonnen hiewe kënnen, beweege riseg Schëlder iwwer d'Autobunn"
Video
Fotoen
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.