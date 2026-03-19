Op der N7 tëscht Housen an dem DuerschterhaischenA Richtung Norde gëtt d'Iwwerhuelspuer fir méi wéi 2 Joer zougemaach

D'Vitess gëtt fir déi Zäit op 70 Kilometer limitéiert, dat wéinst dem Chantier vum Housener Contournement.
Update: 19.03.2026 16:05
Automobilisten, déi iwwert d’N7 a Richtung Norde wëllen, musse vun e Méindeg un nach méi Gedold matbrénge wéi souwisou schonn. Vum 23. Mäerz u bis Mëtt 2028 wäert nämlech d’Iwwerhuelspuer tëscht Housen an dem Duerschterhaischen gespaart ginn an d’Vitess gëtt op 70 Kilometer limitéiert. An deenen nächsten zwee Joer ginn op deem Tronçon nämlech e puer Brécke gebaut, dat am Kader vum Housener Contournement. Schonn ouni Chantier stinn d’Autoen zu Housen wärend dem Beruffstrafic dacks laang am Stau, déi Situatioun dierft sech elo nach weider verschäerfen.

Et ass dat net deen eenzege Chantier, wann een a Richtung Norde fuere wëllt. Op der A7 ass an den Tunnelle Stafelter a Grouft scho zanter enger Partie Wochen déi lénks Spuer gespaart an d’Vitesse op 70 erofgesat, well et Problemer bei der Ventilatioun gëtt. Dat och a Richtung Süden. Deemnächst sollen zudeem um Fridhaff och nach d’Securisatiounsaarbechten un der N7 ufänken. D’Häerzstéck vun där Securisatioun ass, datt eng Leitplank an d’Mëtt vun der Strooss kënnt an d’Vitesse op 90 limitéiert gëtt.

An Etappe soll d’N7 quasi op der ganzer Längt vum Fridhaff bis op Wäiswampech esou ëmgebaut ginn.

Am meeschte gelies
Ongewéinlechen Asaz
Duschen a Schwämm zu Uewerkuer wéinst Policeasaz blockéiert
Vermësstemeldung
Dat 15 Joer aalt Léa Sand gëtt vermësst
Champions League
Liverpool léisst Galatasaray keng Chance, och Bayern, Atlético a Barcelona weider
Video
15
Geféierlech Asätz um Läschfliger
Neie Fluchsimulator zu Lëtzebuerg soll Piloten op den Eeschtfall virbereeden
Video
Audio
Fotoen
Sozial-beruffleche Projet
Maison Sourirre: En neien Ufank fir benodeelegt Leit
Video
Fotoen
Weider News
Op der N15
Tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul gëtt e Streckeradar installéiert
Video
Fotoen
30
Symbolbild vun enger Elektroborn
Gesetz net mat Zäite verlängert
Den Ament kee Subsid fir eng Elektroborn
36
Personaliséiert Autosplacken zu Lëtzebuerg
Ëmmer méi Leit wëllen hir eege Kombinatioun
Video
Fotoen
29
Vum 20.-23. Mäerz 2026
Schantjen op der A3 tëscht dem Gaasperecher an dem Beetebuerger Kräiz
D'Präisser op enger Tankstell den 17. Mäerz 2026.
Aktualitéitsstonn an der Chamber iwwer Energiepräisser
Déi lénk Parteie gesinn Urgence, CSV-DP wëll "keng Panik maachen"
Video
31
Aggressiounen, Menacen a Beleidegungen
Déi meescht Iwwergrëffer am Ëffentlechen Transport geschéien am spéiden Nomëtteg
Fotoen
5
