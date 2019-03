D'Terminer fir de sougenannte Geheimdéngscht-Prozess sinn elo fir an den November datéiert ginn. Dat huet de Parquet e Méindeg matgedeelt.

Et sollen 12 Sëtzungen sinn, ugefaange gëtt den 19. November. Déi prinzipiell Decisioun fir dëse Prozess war schonn am Juli 2017 geholl ginn.

Den 3 fréiere Beamte vum Geheimdéngscht gëtt jo reprochéiert, illegal en Elektronik-Spezialist ofgelauschtert ze hunn.

Déi 3 Ugeklote sinn de fréiere Srel-Chef Marco Mille, de fréieren zweete Mann aus dem Srel, de Frank Schneider, an de Beamten André Kemmer.

Si sollen déi Aktioun op de Loris Mariotto a seng Fra duerchgezunn hunn.

Et goung drëm erauszefannen, wat den Elektronik-Spezialist an der Affär Bommeleeër genee wousst iwwer déi faméis kryptéiert CD, wou de Grand-Duc Henri an de Premier Jean-Claude Juncker iwwer d'Bommeleeër-Affär solle geschwat hunn.

An der Suite hat jo de Marco Mille e Gespréich mam Premier Juncker mat enger Spionage-Auer opgeholl. Wéi dat erauskoum, huet hien de Srel verlooss.

Offiziell Matdeelung

Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec les nouvelles dates d'audiences du procès dit « SREL »

(08.03.2019)

Les nouvelles dates dans le cadre du procès dit « SREL » viennent d'être déterminées. Les dates des douze audiences prévues sont : mardi le 19 novembre, mercredi le 20 novembre, jeudi le 21 novembre, vendredi le 22 novembre, mardi le 26 novembre, mercredi le 27 novembre, jeudi le 28 novembre, vendredi le 29 novembre, mardi le 3 décembre, mercredi le 4 décembre, jeudi le 5 décembre et vendredi le 6 décembre 2019.