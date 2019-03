De „Frisbee“ - Prozess ass also am November, dat huet de Parquet matgedeelt. Just datt de Frisbee-Prozess an der Justiz SREL-Prozess genannt gëtt.

Dräi fréier Männer aus am Geheimdéngscht sti viru Geriicht wéinst illegalen Telefonsecoutten. An an hire Kreesser ass do alles ënner dem Codewuert „Frisbee“ gelaf an dat huet als Fong d'Affär Bommeleeër.

AUDIO: Mille, Schneider, Kemmer - Reportage Nico Graf

An déi ass jo al genuch an dëse Volet dervun, dee fänkt och esou lues a lues un al ze ginn. Mä et hëlleft alles näischt, et muss een en Historique maachen.

Am Joer 2005 huet den Zeien Eugène Beffort op eiser Antenne gesot, hien hätt 1985 beim Bommenattentat um Findel e verdächtege Personnage gesinn. Hien hätt deen als Prënz Jean identifizéiert an hien huet dat dem Premier matgedeelt. Den Tapage war deemools grouss an de Premier Juncker an de Grand-Duc Henri hunn natierlech doriwwer geschwat. An op eemol war d'Rumeur ënnerwee, dat Gespréich Grand-Duc/Premier wier enregistréiert ginn. An et géif, sot den Elektronikfachmann Loris Mariotto senger Kontaktpersoun beim SREL, et géif vun deem Gespréich op héchstem Staatsniveau eng verschlësselt, eng kryptéiert CD ginn.

Grouss Opreegung am Geheimdéngscht SREL doropshin. „Frisbee“ gouf déi CD spéider am SREL genannt. An de Chef Marco Mille, den zweete Mann Frank Schneider an den Agent André Kemmer wollte mam Jean-Claude Juncker doriwwer schwätzen. Mä de Premier war den Dag net esou a Form an d' Gespréich ass schif gaangen. Dowéinst ass de Marco Mille Enn Januar 2006 zeréckgaange bei de Premier, dës Kéier arméiert mat enger Spionageauer an hien huet säi Gespréich mam Premier opgeholl. Wou et iwwer déi kryptéiert CD gaangen ass an datt de SREL, fir d' Saach ze klären, de Loris Mariotto ouni déi néideg juristesch Autorisatiounen um Telefon ofgelauschtert hätt. Déi Ecoutte wieren also illegal gewiescht. De Premier huet affirmativ gebrummt wéi de Marco Mille doriwwer geschwat huet.

Datt de Marco Mille sengersäits de Premier enregistréiert hat, dat ass erauskomm an de Premier huet dat am November 2012 op eisen Antenne confirméiert an als inacceptabel duergestallt.

Déi Opnam mat der Spionage-Auer ass iwwregens juristesch verjäert.

De Parquet well awer, datt déi 3 SREL-Leit virun d'Chambre correctionelle kommen, an zwar ebe well si de Loris Mariotto illegal ofgelauschtert an enregistréiert hätten, eng Kéier 40 Minutte laang, wéi si erausfanne wollten, wat op der faméiser kryptéierter CD drop wier a wat de Fachmann doriwwer wéisst. An da wieren och d'Kontaktdate vun 20 privaten Telefonsgespréicher vum Loris Mariotto a senger Fra illegal opgezeechent ginn.

Am Prozess sollt de Jean-Claude Juncker als Zeien optrieden. Dat schéngt d'Ursaach ze sinn, firwat de Prozess am Joer 2017 net stattfonnt huet, mä elo an de November 2019 geréckelt ginn ass. Et gesäit esou aus, wéi wann de Jean-Claude Juncker net méi sollt Kommissiouns-President zu Bréissel sinn, wann en an dee Prozess kënnt.

Well entretemps hunn déi 3 Ugeklote sech gewiert. Tenor: si hätte just op Uerder gehandelt, op Uerder vum Premier. Et gouf en Interview vum Marco Mille am "Spiegel", an et gouf Zeitungsartikelen net zoufälleg an der britescher Press, mat béisem Zongeschlag géint de Jean-Claude Juncker.

D'Hoffnung ass wuel, datt déi geplangten 12 Seancë vum Frisbee-Prozess nom Brexit an ouni e Bréisseler Kommissiounspresident méi genëschelt erlaanscht ginn.