Knapp 5 Joer nom Aussetze vum Bommeleeër-Prozess kënnt nees Beweegung an d'Affär, an dat vläicht mat engem Theatercoup.

RTL-Informatiounen no hunn nämlech den nächste Mount 3 Enquêteuren aus dem Bommeleeër-Dossier Rendez-vous beim Juge d'instruction-directeur Ernest Nilles, fir eventuell an där Affär beschëllegt ze ginn - dorënner den deemolege Chefenquêteur Paul Haan.

Déi 3 Männer kréie virgehäit, d'Wourecht am Prozess verfälscht ze hunn, a riskéieren eng Inculpatioun wéinst Falschausso.

Et geet ëm Deklaratiounen am Zesummenhank mat der Pist Ben Geiben - a méi speziell ëm eng Observatioun vum fréiere Chef vun der Brigade mobile zu Bréissel - an ëm ënnerschiddlech Aussoen, viru Geriicht, vum Ex-Chefenquêteur a vum deemolege President vum Handelsgeriicht Pierre Gehlen; dobäi goung et ëm eng Entrevue tëscht ë.a. hinnen zwee kuerz virum Attentat op de Geriichtspalais an der Stad.

Iwwert déi 3 Enquêteuren eraus dierften donieft am Verlaf vum nächsten annerhallwe Mount och déi fréier Gendarmerie-Kaderen Aloyse Harpes, Charel Bourg, Pierre Reuland, Armand Schockweiler a Guy Stebens an den Ex-Brigade-mobile-Member Marcel Weydert beschëllegt ginn, dat als Auteur, Co-Auteur oder Kompliz vun den Attentater.