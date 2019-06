No 5 Joer nees vill Beweegung am Prozess.

An der Bommeleeër-Enquête ass den Ament vill Beweegung an dat bal genee 5 Joer nodeems den éischte Prozess ugehale gi war.

AUDIO: Bommeleeër-Enquête - Reportage Nico Graf

De Juge d'instruction Ernest Nilles ass am Gaang déi nächst Ugekloten ze héieren, dorënner en onerwaarten zukünftegen Ugekloten, de fréieren, renomméierten, Enquêteur Paul Haan.

Hien ass gesi ginn, en Dënschdeg de Mueren de Paul Haan, wéi e bei den Untersuchungsriichter Ernest Nilles gaangen ass. Um hallwer 11 ass en erëm erauskoum an huet zimlech rosen ausgesinn. An hien ass net deen eenzegen, deen a leschter Zäit gesi ginn ass op deem därege Wee, eeler oder ganz al Hären, déi de Juge d'instruction geruff huet. Si ware schonn do oder sinn an de nächsten Deeg do, déi fréier Gendaarmen Aloyse Harpes, Pierre Reuland, Charel Bourg, Armand Schockweiler, Guy Stebens a Marcel Weydert.

Méi onerwaart ass jo, datt 3 nei potentiell Ugekloten derbäi komm sinn, déi fréier Enquêteure Lucien Linden, Guillaume Büchler a Paul Haan. Bei hinnen doheem ware Perquisitiounen, si ginn soupçonnéiert, am Prozess ënner Eed falsch ausgesot ze hunn. An en Dënschdeg de Mueren also de Paul Haan beim Ernest Nilles, ouni Affekot, annerhallef Stonnen, iwwer déi awer näischt Prezises gewuer ze ginn ass.

Gewosst ass awer trotzdeem, datt et bei Haan, Büchler a Linden an der Haaptsaach ëmmer ëm déi faméis Commission rogatoire internationale zu Bréissel geet. Do sollt ugangs Oktober 1985 den deemools verdächtege fréiere Chef vun der Brigade mobile, de Ben Geiben, vun der belscher Police observéiert ginn. Fir dat virzebereede war den Armand Schockweiler 2 Mol op Bréissel gefuer. An eben déi zweete Kéier waren och Haan, Büchler a Linden zu Bréissel.

Si kruten awer guer net mat de Bréisseler Kollegen ze schwätzen. Et war am Fong eng total "onergiebeg" Saach. Am Prozess hat de Paul Haan gesot „mir hunn zu Bréissel Kiischtebéier gedronk“ an de Guillaume Büchler huet de Bommeleeër-Enquêteurë schonn am Abrëll 2003 dëst gesot: „Unsere Mission kann ich in 3 Sätzen umreissen: Haan trug die Verantwortung, Linden den Koffer, und ich war Fahrer.“ a méi wéisst hien net. Wëll och soen: alles wat zu Bréissel geschwat a gemaach oder net gemaach ginn ass, hätt den Armand Schockweiler gemat oder gelooss. Kuerz no deem Intermezzo zu Bréissel ass jo d' Bomm beim Palais de justice explodéiert.

Fakt ass, datt no där Explosioun d'Piste Geiben an der Gendarmerie stënterlech dout war, ouni datt am Prozess e fréiere Gendaarm soe konnt oder wollt, firwat. Jiddwer Wett, an engem nächste Prozess wäert dee Volet vun der Affär erëm eng grouss Roll spillen. Well et do bei jiddwer concernéiertem Gendaarm "Trous de mémoire", Onkloerheeten a Widderspréch gëtt.

Wat elo de Paul Haan ugeet, do schéngt et nach e Problem ze ginn, dësen: am Prozess gouf et zwou Aussoen, déi sech widdersprach hunn, eng vum héije Magistrat Pierre Gehlen an eng ebe vum Paul Haan, Aussoen an enger Niewesaach. Et bleift awer: dem Paul Haan gëtt net gegleeft.

Datt den Ament esouvill Beweegung am Bommeleeër-Dossier ass huet wuel nach en externe Grond: de Juge d'instruction Nilles soll am Hierscht Procureur zu Dikrech ginn, seet eng insistent Rumeur a Justizkreesser, an dowéinst géif hien sech druginn, deen décken Dossier ze finaliséieren.