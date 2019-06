Géint de Gast Gibéryen gëtt et kee Prozess wéinst enger illegaler Ecoute. Hie seet awer de Xavier Bettel an d'Doris Woltz hätte géint d'Gesetz verstouss.

An der Affär ëm eng illegal Ecoute vum Geheimdéngscht aus dem Joer 2017, kënnt et net zu engem Prozess géint de Gast Gibéryen. Dat huet den adr-Deputéierten e Freideg de Moien an enger Pressekonferenz erkläert. Virun engem knappe Mount huet d'Chambre du Conseil vun der Cour d'appel an der Stad nämlech en entspriechend Uerteel gesprach.

Dora steet, dass d'parlamentaresch Immunitéit d'Gebrauche vun Informatiounen iwwer Dysfonctionnementer a Staatsservicer ofdeckt, am anere Fall kéint en Deputéierte seng Roll als Kontrollorgan net spillen. De Gast Gibéryen hätt als Deputéierte vun där illegaler SREL-Ecoute gewosst, andeems hien eng parlamentaresch Fro dozou gestallt hätt. Den adr-Politiker hätt am Kader vu senge Funktioune gehandelt. Hie géif dowéinst vun der parlamentarescher Immunitéit profitéieren, sou dass d'Poursuite géint hien irrecevabel z'erkläre wären, sou d'Riichter.

De Gast Gibéryen huet dann och e Freideg de Moie vun engem ganz wichtegen Uerteel geschwat, awer och dovun, dass de Premier Xavier Bettel an d'Geheimdéngschtdirektesch Doris Woltz géint d'Gesetz verstouss hätten, andeems si dës illegal Ecoute net beim Parquet denoncéiert hätten.