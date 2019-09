Et goung e Méindeg de Moien bei der Géintiwwerstellung virun allem ëm ee Punkt am Prozess, op deem sech déi zwee Männer widdersprach haten.

Am Kader vun der Bommeleeër-Affär koum et um Méindeg de Moien um Stater Geriicht zu enger Géintiwwerstellung tëscht dem fréieren Enquêteur an neo-Inculpéierte Paul Haan an dem Ex-Untersuchungsriichter Pierre Gehlen.

Ronn eng Stonn huet déi Konfrontatioun gedauert. Et goung dobäi virun allem ëm ee Punkt am Prozess, op deem sech déi zwee Männer widdersprach haten.

Den nach-Juge d'instruction directeur Ernest Nilles, deen op den 1. Oktober Procureur d'État zu Dikrech gëtt, wollt op deem Punkt Prezisiounen hunn: RTL-Informatiounen no bloufen de Paul Haan an de Pierre Gehlen um Méindeg de Moien awer bei hiren ënnerschiddleche Positiounen.