An der Saga vun de Bommeleeër aus den 80er Jore gëtt et e ganz neit Element: et ass den Temoignage vun engem Mann.

Am Gréngewald um Stafelter - kuerz virum 1. Attentat aus der grousser Serie – am Bësch also, huet hien d'Bommeleeër bei hire Preparative gesinn. E wäissen Auto spillt do eng wichteg Roll. Et ass eng Geschicht, déi zwar eréischt 30 Joer no den Evenementer erzielt gëtt, mä déi awer ganz wäit féiere kann.

E wäisst Gefier werft Froen op / Rep. Nico Graf

A se geet esou:

Samschdes moies de 27. Abrëll 1985 fueren e jonke Mann a säi Papp am Gréngewald um Stafelter an e Bëschwee eran, fir do Holz ze maachen, kommen awer net wäit, well en décke Koup Dännenäscht am Wee läit. Si kucke méi genee dohinner a mierken, datt dat Getraisch en Auto camoufléiert. An zwar e wäissen Audi 100. Dee kënnt hinne lusch vir, si iwwerleeën, ob den Auto geklaut ass. A well si net schaffe kënnen, fuere se erëm heem an d'Nopeschduerf a ruffen d'Gendarmerie zu Rued un, fir dee verdächtegen Obstakel op hirem Holzwee ze mellen. Si kréie gesot, et géif sech drëm gekëmmert ginn an optimistesch fuere si erëm op de Stafelter. Den Audi 100 ass effektiv fort, d'Dännenäscht leien nach um Buedem.

An 3 Männer stinn do, nawell opfälleg 3 Männer.

Well deen een ass eng Force de l'ordre, Gendaarm oder Polizist, donkel gekleet, Stiwwelen, e getéinte Sonnebrëll, eng 40 Joer al. Déi aner zwee si méi jonk an hunn eng Zort Tarnkleedung un, iergendwéi militäresch, Bottinnen un de Féiss. De Polizist-Gendaarm granzt si un, haut géif keen Holz do gemaach ginn. Bon - si fueren heem a stelle sech Froen.

Den nämmlechte 27. Abrëll, nuets 10 fir 12, explodéieren zwou Bommen un zwee Cegedels-Masten, nëmmen annerhallwe Kilometer ewech vun der Plaz, wou déi zwee Holzmécher den Audi 100 gesinn hunn. En opfällegen Zoufall. Domat net genuch: E puer Méint méi spéit ass de jonke Mann op eng Party invitéiert, zu Senneng an engem Chalet, deen an Direktioun Kiischtebierg läit - also beim fréieren Zoo erop. A wéi hie mat senger Frëndin op d'Party kënnt, gesäit hien e Grupp vu méi eeleren Herrschaften op der Terrass vum Chalet sëtzen an ee vun deene kuckt hie ganz béis. De jonke Mann fillt sech direkt ganz schlecht a verléisst stënterlech d'Party. Well hie mengt, do dee Mann erëm erkannt ze hunn, dee si beim Audi um Stafelter verjot hat.

Och 30 Joer duerno kann hie sech awer nach un de Familljennumm erënneren, deen um Schëld virum Chalet stoung.

An deen Numm war den Numm Bourg. De Chalet huet engem Brudder gehéiert vum fréiere Gendarmeries-Offizéier Charel Bourg. Dee selwechte Charel Bourg, dee sech am Bommeleeër-Prozess mat interessanten Aussoen esou an d'Laberente geriet hat, datt hien elo ënner den 9 probabelen Ugekloten ass, déi op den zweete Bommeleeër-Prozess waarden. A méi nach: dee Charel Bourg an de verstuerwene Jos Steil – den zweete Mann aus der Brigade mobile, dee posthum verdächtegt gëtt, e Bommeleeër ze sinn – déi zwee Gendaarme sinn ofwiesselend allebéid mat engem wäissen, banaliséierten Audi 100 ënnerwee gewiescht.

An zanter dem Bommeleeër-Prozess ass bekannt, datt de Jos Steil warscheinlech an deem wäissen Audi 100 souz, deen um deemolegen Enn vun der Autobunn um Sennengerbierg ugehale gi war. Kuerz virdrun – et war dat 18. Attentat aus der Serie – war um EU-Sommet um Kierchbierg e Knuppert explodéiert. De Jos Steil an de Charel Bourg hunn iwwregens allen zwee emol gär e getéinte Brëll ugehat, hunn iergendwéi déi selwecht Figur gehat a ware ganz déck Frënn. Ee vun deenen zwee kéint um Stafelter gewiescht sinn.

An dann nach dëst:

Am Land waren deemools nëmme ronn 30 wäiss Audi 100 ënnerwee – dovunner der awer 6 fir d'Gendarmerie an notamment ee wäisse fir d' Brigade mobile, dat heescht genee fir dee Gendaarme-Grupp, wou d'Enquêteure vun haut mengen, datt d'Bommeleeër draus koumen.

Am Resumé:

Et kann een unhuelen, datt de jonke Mann a säi Papp um Stafelter 3 Bommeleeër gesinn haten, déi d'Sprengung vun den 2 Maste preparéiert hunn; a si haten eventuell den Audi verstoppt, fir nuets ze flüchten, iwwerdeems hannen aus d'Wick gebrannt hätt, kuerz virun der Explosioun. Mä si wiere moies vun den Holzmécher gestéiert ginn. Egal wéi, den neien Temoignage pucht e ganz neit Liicht op dat éischt Attentat aus der laanger Bomme-Serie. A wéi een héiert, interesséiere sech d'Enquêteure vun haut ganz staark fir dës nei Fakten.