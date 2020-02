RTL-Informatioune no gëtt de Marcel Weydert, de fréiere Gendaarm aus der Brigade mobile, wuel net als Bommeleeër ugeklot.

Am Dossier Bommeleeër gëtt et en neit Element, an zwar e relativ positiivt fir de Concernéierten: De Marcel Weydert huet en Alibi fir d'Attentat an de Kasematten aus dem Juli 1985.

Summer 1985. Vun Enn Juni bis Enn Juli ass de Marcel Weydert mat senger Famill an der Vakanz, zu Völs am Schlern am Südtirol. Dat beweisen zéch Dokumenter a Familljefotoen.

Summer 1985: Zu Lëtzebuerg explodéieren d'Bommen, an de Summerméint sinn et der 8, notamment déi an de Kasematten, de 5. Juli. Annerhallef Stonn virdrun war zu Asselscheier eng Sprengfal, e Booby-trap fonnt an entschäerft ginn.

Déi spéider ugekloten Memberen aus der Brigade mobile, de Marc Scheer an de Jos Wilmes, waren do bei der Entschäerfung derbäi a sinn duerno bei d'Kasematte gefuer fir ze hëllefen, well et do geknuppt hat. Am Dezember 2006 verhéieren zwee Bommeleeër-Enquêteuren de Jos Wilmes. An hirem Rapport steet dëst:

Frage: Waren Sie nach dem Attentat in die Kasematten zum Attentatsort hinabgestiegen?

Ich war in die Kasematten hinabgestiegen, jedoch vermutlich nicht bis zum Ort des Anschlages.

Frage: Was haben Sie in den Kasematten gesehen?

Wenn Sie mir den Plastikkanister vorzeigen, so kann es sein dass ich diesen in den Kasematten gesehen habe, ich weiss jedoch nicht mehr ob ich den Kansister [sic] oder anderes Material angefasst habe oder nicht.

Am November 2007 ginn de Marc Scheer an de Jos Wilmes verhaft, well si d'Bommeleeër wieren an am Januar 2012 heescht et, de Prozess kéim. Scheer a Wilmes ginn eis en Interview, Enn Januar. A genee wéi de Jos Wilmes ka sech de Marc Scheer un d'Bidonen erënneren. Hien äntwert op eng Fro vun eis a seet iwwert déi zwee Plastikkanisteren:

"Mir 2 hu se jo erausgeholl, do besteet jo d'Foto...“

Effektiv, eng Zeitungs-Foto, wou wuel de Marc Scheer an de Jos Wilmes am Hannergrond virun de Festungsmauere stinn a vir steet dee wäisse Bidon.

An dann ännert de Marc Scheer op eemol seng Erënnerung. Hie schreift 4 Méint no eisem Interview dem fréiere Kolleeg Marcel Weydert eng Mail a freet deen a fuerdert en op:

Kanns Du mir bestätegen, dass du dat op der Foto bass an net de Wilmes Jos.

Kee Problem fir de Marcel Weydert, dee mat engem handgeschriwwene Bréif laanschtkënnt a confirméiert, datt hien an de Jos Wilmes ëmmer verwiesselt gi wieren.

An am Bommeleeër-Prozess Mëtt Januar 2014 bleift hien zur grousser Surprise vu Parquet, Riichterin, Enquêteuren a Public mordicus bei der Versioun, hie wier bei de Kasematte gewiescht, obschonns him nogewise gëtt, hien hätt Congé gehat.

Et si spannend an opreegend Deeg am Prozess an um Enn gëtt de Marcel Weydert wéi en dréngend Verdächtege behandelt. Dat huet en einfache Gronn: déi faméis belsch Zeien aus dem Summer 1985 haten aus de Kasematten 3 Männer erauskomme gesinn; zwee vun hinnen – jonk, grouss, duerchtrainéiert, blond Hoer mat Brosse-Coiffure – hätte wéi Zaldoten-Zwillingen ausgesinn. Well soen: am Geriicht hu vill Leit scho geduecht, Wilmes a Weydert missten do aus de Kasematten erauskomm sinn. Nei Surprise: de Jos Wilmes huet insistéiert, hien wier op der faméiser Foto a konnt dat och beweisen.

Egal wéi, de Marcel Weydert war dunn an de Laberente vun der Justiz. Perquisitioun vu sengem Auto a vu senger Wunneng a vu sengem Computer a vu sengem Bureau op der PJ. A Verhéier. Et huet sech erausgestallt, datt de Marcel Weydert e chaoteschen Dokumentesammler ass an datt hie sech genee esou chaotesch a fläisseg Notizze mécht op all Stéck Pabeier, wat en zur Hand huet. D'Enquêteure beschlagnamen dausende vu Paperassen a stelle fest, datt de Marcel Weydert sech zanter 2007 intensiivst mam Dossier Bommeleeër beschäftegt huet. A stellen fest, datt säin Alibi fir de Kasematten-Owend waasserdicht ass a kréie keng valabel Explikatioun fir dem Marcel Weydert seng verwurrelt Aussoen um Geriicht.

Conclusioun: de Marcel Weydert gëtt wuel net als Täter oder Matwësser ugeklot; um Enn bleift wuel nëmmen de Punkt, hien hätt am Prozess gelunn.

Zwou wichteg Froen awer bleiwen och: firwat huet de Marc Scheer säi fréiere Kolleeg an d'Laberente geschéckt? A wie waren dann elo d'Zwillingen, déi aus de Kasematten koumen?