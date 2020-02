Dat spektakuläert Attentat ugangs Mee 1985 op e Pylon um Schléiwenhaff ass an engem ganz spezielle Kontext geschitt, deen d'Bommeleeër net gestéiert huet.

Am Géigendeel. Et war an der Noperschaft vun engem Militärmanöver. An et gëtt an der Enquête e verdächtegen Duerchernee beim Zäitpunkt vun der Explosioun.

Bomm um Schléiwenhaff (1) / Reportage Nico Graf

De Kontext vum Attentat huet Oesling 85 geheescht. Déi amerikanesch, déi belsch an déi lëtzebuergesch Arméien hunn ënner där Etikett am Norde vum Land zesummen trainéiert. A net egal wat. D'Aarbechtshypothes war nämlech, datt de kommunisteschen Ennemi duerch Europa duerchmarschéiert wier an datt a sengem Réck, am besaten Territoire also, d'Resistenz organiséiert géif ginn. Och mat psychologeschem Krich a mat Sabotage-Aktiounen. Et sollt Onrou an Opreegung verbreet ginn, mat Attacken op Infrastruktur an op Energieversuergung, op Brécken, RTL-Antennen a Fluchhäfen. Dat wat entretemps de klassesche Stay-Behind-Zeenario genannt gëtt. A wat engem esou bekannt virkënnt, wann een ouni Scheiklappen op de Bommeleeër hir Aktivitéite kuckt. Et ass, wéi wann d'Bommeleeër do eescht gemaach hätten, wou de Manöver nëmmen Training war. De Bommeleeër hir Attentater ware real: Oesling 85 war e Krichsspill. Oder waren d'Bommen awer dach den eeschten Deel vum PLAY?

D'Manöver sollt vum 2. bis zum 14. Mee daueren. An et war ze soen encadréiert vun de reelle Bommen, déi explodéiert sinn. De 27. Abrëll um Stafelter, de 7. Mee, matzen am Manöver also, um Schléiwenhaff an Enn Mee zwou weider Bommen, déi um Verluerekascht an déi zu Izeg.

Ze vill Zoufall, dat alles muss esou geplangt gewiescht sinn.

Et gëtt, wat d'Attentat Schléiwenhaff vum 7. Mee ubelaangt, eng gréisser Ongereimtheet, déi direkt mat dem Manöver Oesling 85 a Verbindung steet.

Et geet ëm déi genee Auerzäit, wéini d'Bomm explodéiert ass, déi jo ee Pylon ëmgeluecht huet an deem seng Leitungen hu bei der Chute dräi weider Pylonen hannendru matzerstéiert.

Mä wéini ass dat geschitt?

Um 23.12 Auer steet am Sûretés-Rapport. D'Gendarmerie vu Bartreng huet eng aner Zäit opgeschriwwen, déi d'Leit aus den Dierfer erantelefonéiert hätten. 23.20 Auer hu si notéiert. Wéi de Prënz Jean vun der Sureté gehéiert gëtt, do gëtt hie gefrot, wou hien um 23.30 Auer gewiescht wier. De Prënz äntwert iwwregens, hien hätt am Éislek um Manöver-Exercice participéiert, begleet vum Colonel Mignon.

An am Relevé chronologique vun den Attentater vum Parquet steet nach eppes ganz aneschtes: do steet 23.50 Auer als Explosiouns-Zäit.

4 verschidden Zäitpunkte fir déi selwecht Explosioun.

Troublant genuch.

Mä et kënnt nach besser. D'Attentat um Schléiwenhaff hat och säin Echo am Oesling-Manöver. Do gouf eng Zort prezise Journal gefouert iwwer Aktivitéiten, Helikopterflich, opfälleg Zivilisten an Accidenter. Minutt fir Minutt ass do alles notéiert ginn, handschrëftlech. An de 7. Mee kann een do um 23.06 Auer liesen:

INFO: NO PLAY 2 PYLONES furent endommagés par une explosion renseignement reçu par la gendarmerie patrouille renforcée par la gendarmerie.

Dës Notiz um 23.06 Auer. An dat heescht am Kloertext: d'Militär am Manöver wosst 6 Minutte virum RIFO a 14 Minutte virun der lokaler Gendarmerie, wat geschitt war an datt se eescht war, d'Explosioun um Schléiwenhaff. An d'Zaldoten notéieren awer trotzdeem, si wieren dat vun der Gendarmerie gewuer ginn. Méiglech Conclusioun: iergendwellech Gendaarmen hunn um Härebierg eng Bomm gemellt, vun där nëmme si wossten, datt se schonn explodéiert war oder explodéiere sollt. Vläicht hunn d'Bommeleeër selwer sech am Manöver gemellt.

Domat awer net genuch: D'Bommeleeër haten hiren Timing. Si hunn dee matgedeelt an hirem 2. Erpresserbréif. Dee fänkt u mat dësem Saz:

on tuesday 7th of may at 23oo we insisted to remind you of our deal.

D'Bommeleeër schreiwen also, si hätten hir Bomm um prezis 23.00 gezünt. A si leien domat vill méi no bei der militärescher Notiz vun 23.06, wéi bei de spéideren Akte vu Sûreté a Parquet, déi jo 23 Auer 12, 20, 30 a 50 nennen.

6 Zäitpunkte ginn also genannt fir eng an déi selwecht Explosioun. Do ass ganz vill Gewulls am Tirang vu Gendarmerie an Arméi.

D'Bommeleeër an d'Militär sinn zäitlech awer an derselwechter Noperschaft ënnerwee.

Wéi wann et déi selwecht Ekipp gewiescht wier.

Bommeleeër Toyota/Reportage Nico Graf

Aus Schrëftstécker, déi eis virleien, geet ervir, datt d' Arméi ganz séier wosst, datt de 7. Mee 1985 um Schléiwenhaff e Bommenattentat geschitt war. An e bestëmmten Typ Auto ass do opgefall.

Déizäit war Manöver am Land. Amerikaner, Belsch a Lëtzebuerger hu Krich trainéiert. Net egal wéi e Krichsspill: et war e Résistance-Krich géint den Ennemi, deen d' Land eruewert hat. Et ass Sabotage an Attentat trainéiert ginn.

Et ass bei der Arméi prezis Buch geféiert ginn iwwer alles, wat am Manöver a soss am Land geschitt ass. D' Militär huet de 7. Mee notéiert, um 23 Auer 06 wieren um Schléiwenhaff duerch eng Explosioun 2 Pylonen endommagéiert ginn, renseignement reçu par la gendarmerie. Den Dag nom Attentat schreift e Leutnant an engem anere Manöver-Journal en interessant Schrëftstéck. Et ass eng sougenannt Formule de message.

Objet: Recherches en relation avec l'acte de sabotage d' un pylone à haute tension au Schleiwenhaff

Référence: Gendarmerie

Un véhicule belge totalement emboué Toyota avec toit bleu, peint en rouge, blanc et bleu, est recherché en ce contexte. Des renseignements en ce sens sont à adresser à la gendarmerie.

D'Arméi gëtt also vun der Gendarmerie gewuer, datt no engem rout-wäiss-bloen Toyota voller Bulli mat belsche Placke gesicht gëtt. Dës Notiz weist en passant, wéi enk deemols all d' Forces de l'ordre – Police, Gendarmerie an Arméi – zesummegeschafft hunn an dat huet als Ursaach d' Manöver. Well do ëmmer jidfer Beobachtung, egal wie se gemaach huet, wichteg war. An deem Kontext vu ganz grousser Opmierksamkeet a Fahndungsdrock gëtt also no deem Toyota gesicht. Ouni Succès d' ailleurs. Esou wäit bekannt.

An da gëtt et awer eppes Spannendes, wat heimat a Verbindung steet. An duerfir muss een als Journalist a senge Notize aus dem Bommeleeër-Prozess bliederen. Do ass den 18. November 2013 de fréiere juge d'instruction a Riichter Prosper Klein als Zeien opgetrueden an hien huet do insistéiert, seng Geschicht aus der Bommenuecht zu Itzeg vum 28. Mee 1985 ze erzielen:

An zwar war hien no Mëtternuecht (als deemolegen Untersuchungsriichter) nom Knuppert vu Bouneweg aus op d'Plaz vum Attentat gefuer an huet um Wee a Richtung zerstéierte Pylon am Buedem eng Pneue-Spur gesinn, e kloren alen amerikanesche Militärprofil, 2. Weltkrich, eng frësch naass Spur am fiichte Buedem, scharf Kanten hat déi Spur, a se war eben just gemat. De Prosper Klein duecht a seet et am Prozess: wien déi Spur do hannerlooss huet, deen ass nach net doheem.

A seet weider: De Miess- an Erkennungsdéngscht hätt herno festgestallt: déi Spur ka vun engem Toyota-Land-Cruiser gemat gi sinn.

Deeg nom Attentat koum och nach eraus: en alarméierte Gendaarm war nom Knuppert op der Stréck Itzeg-Scheedhaff ënnerwee. No Itzeg kënnt him en donkel-bâchéierten Toyota-Jeep à toute-allure entgéingt. En Toyota, schreiwen d' Enquêteuren herno, deen entweder vum Explosiouns-Tatort koum oder do laanscht gefuer war.

Egal wéi, et gouf grouss ugeluecht no Toyota-Land-Cruisere gesicht, déi am Land wieren. Ouni Succès.

Grouss Diskussioun iwwregens am Prozess, ob d'Spur, déi de Prosper Klein gesinn hat, ob déi net vun engem Securicor-Mataarbechter sengem Auto gemat gi wär. D'Riichterin huet awer dem Prosper Klein seng Beobachtung vun der frëscher Spur um Enn fir interessant a korrekt gehalen.

Am Resümee: de Prosper Klein gesäit frësch opfälleg Spuren, déi bei en Toyota passe kéinten, deen e Gendaarm aus Directioun Tatort fortrennen gesinn huet. An um Schléiwenhaff war - laut Message vum Manöver-Militär - en opfällegen Toyota mat de Lëtzebuerger Nationalfaarwe gesi ginn, 3 Woche virdrun, nom Attentat, dat d' Bommeleeër ënnerschriwwen haten mat hirem Code-Wuert op engem Stéck Kartrong.

Conclusioun: um Schléiwenhaff an zu Itzeg kéinten d'Täter mat deemselwechten Typ Auto ënnerwee gewierscht sinn, wann net esouguer mat deemselwechten Jeep.

Dee gouf gesinn. A net erëmfonnt.

Ass am Fuhrpark vum Oesling-Manöver no esou engem donkel-bâchéierte Won gesicht ginn? Ass an der Belsch no engem rout-wäiss-bloen Toyota gesicht ginn? Vill konnt et där net ginn.

Froen.