De Srel-Prozess kann een och "Frisbee"-Prozess nennen. "Frisbee" gouf am SREL dat gedeeft, ëm wat et hei geet: illegal Enregistrementer op CDen.

An déi gesinn nun emol aus, wéi kleng Frisbeeën. Ee Personnage trëtt vläit, vläit och net, an deem Prozess mat op: den Elektronikfachmann Loris Mariotto, dee sech Partie civile konstituéiert huet.

Do kënnt hien also haut nach geflunn, op Youtube, de Loris Mariotto, an engem Filmchen, wou hie weist, wéi hien als Karateka-Kämpfer een oder zwee oder 3 Ugräifer ëmkickt. A genee esou ass hie bei eis geflu komm.

Am alen RTL-Gebai souz hien op eemol owes an de Fotellen, war laanscht all Portier an d'Receptioun erakomm a wollt mat eis schwätzen. Iwwer den Dossier Bommeleeër natierlech. An dat just nodeems mir am November 2005 den Zeien Eugène Beffort bruecht haten, deen dem Premier Juncker gesot hat, hien hätt virun der Bomm de Prënz um Findel gesinn.

De Loris Mariotto war wéi en duerno ëmmer war: obsedéiert. Obsedéiert ze observéieren an observéiert ze ginn; obsedéiert ofzelauschtern an ofgelauschtert ze ginn; obsedéiert ze filmen a gefilmt ze ginn.

Ze éischt huet hien eis emol gefrot, ob mir wéissten, wéi liicht eis Redaktioun kéint iwwerwaacht ginn. A wat een dogéint maache kéint. An hien hätt eis Nimm op enger Telefons-Iwwerwaachungslëscht beim Srel gesinn. An hien hätt dem hallwe Land - an ze soen all Polizist a Gendaarm a Geheimagent – Iwwerwaachungskamerae verkaaft.

An ob mir wéissten, datt et den Dossier Bommeleeër duebel géif ginn, eng Kéier bei der Police an eng Kéier bei der Gendarmerie. An hie géif Geschäfter mam Srel maachen. An den MI6 géif um Haff an an ausgoen. De ganze Mariotto-Programm an e puer Minutten. Séier, onkoordinéiert. A gespickt mat Nimm vu reelle Leit, wou ee sech gesot huet, hm, déi schéngt hien ze kennen. De Frank ass ernimmt ginn an de Marco an den Änder. Virnimm, déi eréischt herno hire richtege Sënn kruten.

Wann ee haut mat Enquêteuren iwwer de Loris Mariotto schwätzt, da rëselen déi just de Kapp. Do hätt e Geschichtenerzieler dat ganzt Land a seng Politik iwwer de Koup geheit an et wier hannen a vir näischt dru gewiescht.

Dat ass zwar nëmmen d'Hallschent vun der Wourecht. Mä och dat ass scho vill. An et ass dat hei: vum Loris Mariotto koum d'Rumeur, de Grand-Duc an de Premier wieren ofgelauschtert ginn, wéi si iwwer den Zeie Beffort an de Prënz diskutéiert hunn. Dat Gespréich wier op enger verschlësselter CD enregistréiert.

Wéi se dat am Geheimdéngscht gesot kruten, ware se – och op Uerder vum Chef Juncker – derhanner hier. Hunn hirersäits en Telefongsgespréich mam Mariotto enregistréiert an eng Zäitche privat Telefonen iwwerwaacht. Ouni riichterlech Autorisatioun. An dowéinst kréien elo Mille, Schneider a Kemmer de Prozess gemaach.

De Loris Mariotto hat vill Problemer kritt wéinst der Geschicht, déi hien erzielt hat. Ofgesinn vun den Telefons-Attacken gouf hien harceléiert, e Privatdetektiv sollt hien intimidéieren, säin Haus ass iwwerwaacht ginn, den André Kemmer wollt insistent wëssen, wat op der krypto-CD drop wier.

Um Enn huet de Loris Mariotto dem SREL eng CD gebrannt an iwwerginn. Bis haut weess keen, ob do iwwerhaapt eppes drop ass.

Esouwäit déi eng Hallschent vun der Geschicht.

Déi aner Hallschent ass, datt de Geheimdéngscht total aus dem Rudder gelaf war. Et gouf net nëmmen de Skandal, datt de Marco Mille de Premier mat der Spionageauer enregistréiert hat, mä och nach eng Dosen aner Dysfonctionnementer.

Déi hunn um Enn d'CSV aus der Regierung gekickt.

Net de Loris Mariotto.

