Well hien d'Ecoute ordonéiert hätt, dierft de fréiere Premier net als Zeien am Prozess gehéiert ginn, esou d'Affekote.

Zweeten Dag e Mëttwoch am SREL-Prozess. Do soll, esou ass et emol geplangt gewiescht, den Zeie Jean-Claude Juncker optrieden. An um 1. Dag vum Prozess haten d’Affekote kritesch ugemierkt, de fréiere Premier dierft net als Zeien optrieden, well hien et eben gewiescht wier, deen déi ëmstridden Oflauschteraktioun op den Elektronikfachmann Loris Mariotto ordonéiert hat.

Dat wier däitlech ze héieren am ominéise Gespréich, dat de SREL-Chef Marco Mille mam Premier gefouert hat an dat dee mat der Spionage-Auer enregistréiert hat. Hei nach eng Kéier de wichtegste Passage aus deem Gespréich, ongeschnidden a mat der komescher Aueren-Akustik.

Extrait Juncker vs Mille

Dat waren de fréiere SREL-Chef Marco Mille an de fréiere Premier Jean-Claude Juncker am Auere-Gespréich.