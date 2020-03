E Prozess géint 3 Männer aus dem Geheimdéngscht, deen esou lues op seng lescht Ligne droite duergeet. A keen huet eppes gestiicht.

5. Dag vum Frisbee-Prozess - Reportage Nico Graf

Den hierarchesch Klengste vun den dräi SREL-Ugekloten, den André Kemmer, huet net gezéckt, perséinlech ze ginn, huet vu senger viller Aarbecht geschwat a vu sengem Burn-out an och dovunner, datt hien ausgespaant war tëschent sengen zwee Cheffen, dem Marco Mille an dem Jean-Claude Juncker. An datt et him besser gaange war, wéi hien dem Premier gebeicht hat, datt de Marco Mille dee mat der Spionage-Auer opgeholl hat.

Duerno hätt hien (Zitat) eng hallef Stonn op enger Bänk op der Clairefontaines-Platz bei der Grand-Duchesse gesiess a wier alles lass gewiescht. Bis et du 4 Joer duerno erëm ugefaangen huet, mat eisem Interview, wou de Premier confirméiert huet, wat den André Kemmer wollt lass sinn. En André Kemmer, dee seng ganz prezis Saga huet, wéi et wierklech gewiescht wier: nämlech datt d' Oppositioun ganz genee iwwer Mariotto a Mille an Auer informéiert war, awer bis 2012 ofgewaart huet - fir de Juncker lass ze ginn – e politesche Skandal draus gemaach hätt. E verschäerfte Fall vu Gambia quoi...

Dont re-acte.

Nom André Kemmer war et um Affekot vum Loris Mariotto. Dee sei Client hefteg verdeedegt huet. Dee wier an e Krabbekuerf vu SREL a Police a Politik gefall, en Intrigestadel, wou et net méi erauskomm wier. De Mariotto wier fierchterlech ënner Drock gesat ginn an e wier diffaméiert ginn: als illegale Wanzenhändler, Proxénète, Déif a Receleur, Cretin an Hochstapler an dann och nach Italiener, sous-entendu Mafioso. Den Affekot huet dat alles opgezielt a betount, de Skandal hätt net bei sengem Client mä am SREL ugefaangen.

Drëtte war dunn den Affekot Laurent Niedner fir de Marco Mille. A fir hien ass et erwisen, datt et an dësem Fall keng Illegalitéit gouf. Well d' Ecoutten op de Mariotto wieren duerch d' Urgence an de Premier gedeckt gewiescht. An hien huet och nach eng Kéier betount, datt Schneider a Kemmer guer an iwwerhaapt net op d' Uklobänk gehéieren; déi Subaltern hätte mat den Autorisatiounen näischt ze di gehat.

An eng Infraktioun hätt et och net ginn. De Marco Mille hätt déi 3 Datenträger, Codenumm Frisbee, just am Safe versuergt a se direkt der Police ginn, quasi ier e gefrot gouf.

Seng Conclusioun: Fräisproch fir säi Client a fir déi aner souwisou.