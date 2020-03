Dat huet de Vertrieder vum Parquet e Mëttwoch am fréien Owend a sengem Requisitoire am sougenannte SREL- oder Frisbee-Prozess verlaangt.

Well näischt op der ominéiser CD war, déi de Beschëllegten André Kemmer vum Elektronikspezialist Loris Mariotto kritt hat, hätt een am SREL decidéiert, fir dee Loris Mariotto ofzelauschteren. Dofir hätt awer keng Autorisatioun vum deemolege Premier Jean-Claude Juncker virgeleeën, och wann de fréiere Geheimdéngschtchef Marco Mille dat soe géif.

Mat deem vun him opgehollenen Aueregespréich hätt de Marco Mille de Beweis wëllen erbréngen, dass eng Autorisatioun fir d'Ecoute op de Loris Mariotto do war. Den Ex-Staatsminister géif do awer a wichtege Momenter net "Jo" soen.

Affekot fuerdert Fräisproch vum Ugeklote SREL-Agent Kemmer

Um Frisbee-Prozess war et e Mëttwoch un de Plädoyeren.

Fir den ugeklote fréiere SREL-Agent André Kemmer huet deem säin Affekot Pol Urbany ganz einfach Fräisproch op ganzer Linn gefuerdert.

Mä ier de Pol Urbany bei sengem Client an deem senger Onschold war, huet hien de Strëppenzéier an dëser Saach benannt: an dat wier eben de Wanzespezialist Loris Mariotto, iwwert dee jo all déi Gerüchter an hallef Wouerechten an d'Welt komm wieren. Deen hätt an dëser Saach kee Recht, datt seng Privatsphär hätt solle geschützt ginn, well hei wier et jo an der prétendu Saach ëmmer ëm déi ëffentlechst Saachen, wann net esouguer ëm eng Staatssaach gaangen. An alles Béises, wat iwwert de Personnage Mariotto bis ewell gesot gi wier, dat géif absolut zoutreffen.

Eriwwer da bei den André Kemmer: Zwee Delikter ginn deem reprochéiert. D'Ecoute op de Mariotto an den Detournement vun Enregistrementer op CD, vun de Frisbeeën. Zwee Mol keng Poursuite sënnvoll an eng Verurteelung scho guer net, seet de Pol Urbany.

An dann hat de Pol Urbany nach eng Propose, wat dat faméist Gespréich tëschent dem Premier Juncker an dem Grand-Duc op der angeblech kryptéierter CD ubelaangt. De Grand-Duc hätt an dëser klenger Bommeleeër-Affär als Zeie viru Geriicht sollen optrieden. Wat eng scabrös Iddi, wann ee bedenkt, wéi de Riichter scho "Protecteur" mam Zeie Juncker ëmgaangen ass.