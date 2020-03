Dat gouf en Donneschdeg am spéide Moien um Stater Geriicht bekannt.

E Mëttwoch hat de Vertrieder vum Parquet a sengem Requisitoire jo keng Prisongs-, mä Geldstrofe fir déi 3 Ugeklote Marco Mille, Fränk Schneider an André Kemmer gefuerdert.

An den Ae vum Vertrieder vum Parquet hätt et keng Autorisatioun vum Jean-Claude Juncker ginn, fir den Elektronikspezialist Loris Mariotto ofzelauschteren. D'Affekote vun den 3 Beschëllegte waren do awer anerer Meenung.