A wa jo, wat huet de Bierger dovun? Wéi ass et mam sozialen Europa? Wéi kritt een d’Leit nees dozou, un Europa ze gleewen?

Et ass déi eis éischt offiziell Table Ronde am Kader vun den Europawalen de 26. Mee. Walen, déi als Schicksalswal genannt ginn, als vläicht esouguer déi wichtegst an der Geschicht vun Europa.

Dofir d’Fro:

Huet Europa nach eng Zukunft? A wa jo, wat huet de Bierger dovun? Wéi ass et mat der sozialer Dimensioun, déi schonn dacks gefuerdert gouf an och elo erëm verstäerkt an de Walprogrammer steet?

Déi Kéier gëtt an de Walprogrammer ganz staark den Akzent op e soziaalt Europa geluecht. Bis elo huet d’Unioun sech awer schwéier gedoen, déi sozial Dimensioun op EU-Niveau ze stäerken.

Ënner anerem doriwwer schwätze mer. Dat mat Vertrieder vun den 10 Parteien, déi bei den Europawalen hei am Land untrieden. Mat um Dësch sëtzen:

Lëscht 1: DP: Monica Sémedo

Lëscht 2: Piraten: Daniel Frères

Lëscht 3: déi Konservativ: Joé Thein

Lëscht 4: KPL: Alain Herman

Lëscht 5: déi Lénk: Carole Thoma

Lëscht 6: Volt Europa: Christopher Lilyblad

Lëscht 7: déi gréng: Meris Séhovic

Lëscht 8: LSAP: Nicolas Schmit

Lëscht 9: ADR: Fernand Kartheiser

Lëscht 10: CSV: Christophe Hansen

Kuckt déi ganz Table Ronde den Owend nom Journal géint 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg oder am Livestream op RTL.lu