Vun doheem aus schaffen ass fir eent vun deene gréisste Parlamenter op der Welt, d’Europaparlament, eng Erausfuederung.

Europadeputéiert am Homeoffice / Rep. Bill Wirtz

705 Europadeputéiert, déi all kéiers mat duerchschnëttlech dräi Assistente schaffen, an d’Personal, wat d’Parlament selwer brauch, schwätze mer séier vun 3.000 Leit, déi vun doheem aus d’Aarbecht vun der Europäescher Demokratie sollen organiséieren. Dat besonnesch a Krisenzäiten.

D’Monica Semedo ass déi jéngste Lëtzebuerger Europadeputéiert, an zanter de leschte Walen Europapolitikerin. Si seet, dass d’Aarbecht mat Home office ganz gutt géing goen. D’Fraktiounsëtzunge géifen zum Beispill iwwer Videokonferenz gemaach ginn an och soss kéint ee mat den eegenen Assistenten einfach iwwer Messagë kommunizéieren.

Virun a puer Deeg huet d’Parlament och säin alleréischten Online-Vote gemaach, bei deem d’Parlamentarier hire Votenziedel fotographéiert a per Email op Bréissel geschéckt hunn. D’DP-Politikerin fënnt, dass de Modus geklappt huet.

Aner Dossiere missten elo op Äis geluecht ginn an et misst just prioritär um Sujet Coronavirus diskutéiert ginn, dorënner och wat den Emploi ugeet. Hei wier et wichteg, dass Aarbechtsplaze geschützt ginn an och Leit, déi Independante sinn, ënnert d’Äerm gegraff kréien. Ee Beispill, wat d’Monica Semedo nennt, ass de Kultursecteur, deen ënnert dem Stëllstand leit.

Déi normal Aktivitéite vum Europaparlament si den Ament mol bis September ënnerbrach oder verännert. Bis dohinner gëllt reduzéiert Aktivitéit am Parlament oder eben den Home office.