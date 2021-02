Bréissel huet e Méindeg eng entspriechend Regulatioun gestëmmt, déi d'Branche dozou verflicht, fir de Fluch-Management ze moderniséieren.

Fléie soll méi ëmweltfrëndlech ginn. Fir d'Zäregasen ze reduzéiere wëll d'EU dofir an Zukunft d'Fluchgesellschaften an d'Fluchhäfen dozou verflichten, fir d'Fluchroutë méi effikass ze geréieren. Dofir sollen d'Strecke méi kuerz gemaach ginn, well se dann och manner Sprit brauchen. Dat kéint ënner anerem mat engem Ausbau vun der Digitaliséierung erreecht ginn. Bréissel huet e Méindeg eng entspriechend Regulatioun gestëmmt, déi d'Branche dozou verflicht, fir de Fluch-Management ze moderniséieren.

Fligeren huele bis ewell net ëmmer déi kierzte Streck, well de Kaméidi an niddregen Héichte soll reduzéiert ginn an een och op d'Wieder muss oppassen. Bréissel wëll mat dëser Regulatioun konkret Mesuren an och een Zäitplang festleeën, déi an der zweeter Hallschent vun 2021 solle publizéiert ginn.

Dëst ass och am Sënn vum „Green Deal“, mat deem d'EU bis 2050 all d'Zäregase wëll evitéieren oder ausgläichen. Fir dat z'erreechen, mussen an den nächsten 30 Joer d'Wirtschaft, de Verkéier, d'Landwirtschaft an och de Logement komplett ëmgebaut ginn.

Méi Detailer in Infoen ginn et um Site vun der Europäescher Kommissioun.