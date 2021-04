Den Aarbechtsmaart an der EU huet sech am véierte Quartal 2020 liicht erholl.

An der EU louch de Beschäftegungstaux vu Persounen tëscht 20-64 Joer bei 72,6 Prozent am véierte Quartal 2020, dat ass eng Hausse vun 0,3 Prozentpunkten.

© Screenshot Eurostat

D'Ännerunge wat de Beschäftegungstaux tëscht dem drëtten an dem véierten Quartal 2020 ugeet, sinn an de verschiddenen EU-Staaten ënnerschiddlech. Deen héchste Wuesstem gouf et zu Lëtzebuerg (+2.1 Prozentpunkten) an an Estland (+ 1.2 Prozentpunkten). Wärend an 18 Länner den Taux eropgaangen ass, gouf et a fënnef Länner eng Baisse: Slowakei an d'Belsch (allebéid -0.3 Prozentpunkten), Éisträich (-0.2 Prozentpunkten), Ungarn an Zypern (allebéid -0.1 Prozentpunkten).